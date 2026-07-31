นายกฯเย้ยคนพูดปรับครม.รู้ไม่จริงเข้าไม่ถึงแหล่งข่าว อยู่ที่สถานการณ์ บอกยังเป็นไปไม่ได้ดึงพรรคอื่นร่วม

“อนุทิน” ยันไม่มีปรับครม. เย้ยคนพูดรู้ไม่จริง เข้าไม่ถึงแหล่งข่าว ลั่นนายกฯทรงสิทธิ์ ปรับครม. ชี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บอกยังเป็นไปไม่ได้ดึงพรรคอื่นร่วม พร้อมทิ้งท้าย“have a good weekend”
วันนี้ (31ก.ค.) เมื่อเวลา15.30น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี หลังรัฐบาลทำงานมา 4 เดือน ว่า “ไม่มีเอามาจากไหน เอามาจากรายการทีวีอีกแล้ว ไม่มีครับ ไม่มี ยังไม่มี นักข่าวก็ถามเองใช่ไหมว่าเพิ่งจะ 4 เดือน ตอนนี้ทุกคนพยายามทำงานให้ตรงกับแนวทางที่ผมได้กำหนดไว้มากขึ้น”
เมื่อถามว่านายกฯควรพูดให้ชัดเลยหรือไม่ว่าช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะสมกับการปรับคณะรัฐมนตรี 6 เดือน หรือ 1 ปี นายอนุทิน กล่าวว่า ของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ พูดไปเดี๋ยวจะไปผูกมัด เอาเป็นว่านายกฯทรงสิทธิ์เอาไว้ในเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ใครทำแล้วประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์ประเทศชาติเสียหายไม่จำเป็นต้องไปรอ ให้ถึงเวลาปรับครม.ก่อน แล้วค่อยปรับ
เมื่อถามว่าประเมินกระแสข่าวลักษณะนี้ออกมาอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่รู้จะมองอย่างไรแล้วทุกคนเดาหมดเลย รายการต่างๆ
"ผมพูดได้เลยเข้าไม่ถึงแหล่งข่าวและไม่รู้จริงพยายามใช้ประสบการณ์ของตัวเองประเมินกันไป ทั้งที่ตัวเองไม่มีข้อมูลใดๆเลยแม้แต่น้อย ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไร แก้ไม่ไหว"
เมื่อถามว่า จะทำให้คำมั่นอย่างไรเพื่อให้คณะรัฐมนตรีไม่เสียสมาธิกับข่าวที่ออกมา นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ต้องให้คำมั่นอะไรกับใคร นายกฯเป็นหัวหน้ารัฐบาลถึงเวลาปรับก็ต้องปรับ ถ้าใครไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ปรับ ถ้าใครไม่ทำอะไรที่เสียหายกลับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับ
เมื่อถามว่า ตำแหน่งรัฐมนตรียังเหลืออีกตำแหน่งเป็นไปได้หรือไม่การปรับคณะรัฐมนตรีจะมีพรรคอื่นเข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรี นายอนุทินกล่าวว่า ตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้
เมื่อถามว่ามีกระทรวงไหนที่อยากจี้ให้มีผลงานที่สุด นายอนุทิน กล่าวว่า จี้ทุกกระทรวงเลย จี้ตัวเองด้วย เมื่อถามว่าหลังจากที่บอกว่าจะต้องมีผลงานและแจงประชาชนตอนนี้ดีขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า การสื่อสารออกไปก็ดีขึ้น และผลงานของรัฐบาลตนว่ามีผลงานที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง คนที่เห็นผลงานที่เข้าใจรัฐบาลก็มีเยอะแยะมากมาย
ส่วนคนที่ตั้งใจจะโจมตีอย่างเดียวไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดไปหมดก็มี อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ แต่ไม่ได้ทำให้รัฐบาลกังวลอะไร เราทำแต่สิ่งที่มันถูกต้องเป็นประโยชน์ให้บ้านเมืองถ้ายึดมั่นสองสิ่งนี้ได้ อธิบายตัวเอง อธิบายคณะทำงานได้ และผู้รับปฏิบัติไปส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการก็รับไปปฏิบัติได้ด้วยประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือ ยังยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากข้าราชการประจำ ฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจ ตนก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้คือความร่วมมือที่ดีและต่างคนต่างมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เมื่อวานไปดูรายการอะไรไม่รู้บอกว่าตนบังคับบัญชาไม่ได้แล้ว สั่งอะไรไปก็ไม่มีคนทำสื่อก็ดูแล้วกันว่าจริงหรือไม่ อะไรที่สั่งแล้วถูกต้องเป็นสิ่งที่ชอบตามกฎหมายต้องทำตามคิดอย่างอื่นไม่ได้ด้วยซ้ำ แต่ถ้าสั่งอะไรผิดกฎหมายไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์กับประเทศประชาชนต้องไม่ทำ ถ้าเขาขัดคำสั่งอย่างนั้นก็ไม่ผิด
เมื่อถามว่ากรณีจะรีเซตกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือน ส.ค. ตั้งเป้าให้ภาพกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า จริงๆกระทรวงมหาดไทยมีแค่เรื่องโกงข้อสอบ ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของระบบแต่เป็นเรื่องของคน เมื่อคนทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไปจัดการกับคน ซึ่งได้จัดการหมดแล้ว มีการออกหมายจับ ออกหมายเรียก จับกุมดำเนินคดีทั้งกรรมการสอบที่ย้ายออกมาไม่ให้มีอำนาจดูแลเรื่องนี้ มีการยกเลิกผลสอบที่ส่อไปในแนวทุจริตก็ชัดเจนหมดทุกอย่าง ตอนนี้เดือน ส.ค. ก.ย.ก็เข้าสู่ฤดูโยกย้ายพอดี ไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวเสียเมื่อไหร่ ทุกกระทรวงก็ทยอยแต่งตั้งระดับ 10และ11 ก็ต้องเข้าคณะรัฐมนตรี ตนก็ให้เกียรติรัฐมนตรีทุกกระทรวงในการนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารกระทรวง ตนบริหารรัฐมนตรี รัฐมนตรีไปบริหารกระทรวง จากนั้นนายอนุทิน กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “have a good weekend”