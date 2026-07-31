เคาะแล้ว! 5 ส.ค. "กสถ." ถกรับหลักการวิธีปฏิบัติ หลัง "เพิกถอน" กลุ่มคะแนนสอบท้องถิ่นผิดปกติ ก่อนขอมติ "ก กลาง" ถอดชื่อ! 6 ส.ค

เคาะแล้ว! ประชุม กสถ. 5 ส.ค.นี้ รับหลักการ "โกงสอบท้องถิ่น" รายชื่อกลุ่มคะแนนผิดปกติ รวมถึง หลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติหลังดำเนินการเพิกถอน คาด 6 ส.ค.ส่งต่อ "ก กลาง" พิจารณาเพิกถอนการบรรจุ และยกเลิกประกาศ ตามระเบียบวาระเดิม หลังจากเลื่อน มาจาก 23 ก.ค. ก่อนขอความเห็นชอบ ส่ง "ก จังหวัด" แจ้ง "สาม ก ท้องถิ่น" ให้ผู้บริหาร อปท. พื้นที่ ดำเนินการถอดถอนตามอำนาจ
วันนี้ (31 ก.ค.2569) แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ส.ค.นี้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. จะร่วมพิจารณาผลการดําเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมติ กสถ.
หลังจากได้บรรจุวาระ "เพิกถอน" ผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น โดยเตรียมประชุมเพื่อรับหลักการ หลังจากนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่าขณะนี้ข้อมูลเสร็จแล้ว
"โดยขั้นตอนใน กสถ. คือต้องให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติ เช่น การเลือกสถานที่บรรจุ กรณีเลื่อนบัญชีใหม่"
ขณะที่ ก กลาง เตรียมแจ้งระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกลางพนักงาน ก อบจ. , ก เทศบาล และ ก อบต ครั้งที่ 7/2569 หลังจากเลื่อน มาจากวันที่ 23 ก.ค.
คาดว่า ก กลาง จะมีการประชุมต่อเนื่อง ในวันที่ 6 ส.ค. หลังจากระเบียบวาระเดิม ได้บรรจุเรื่องดังกล่าว ในวาระที่ 5 เพื่อพิจารณา ข้อ 5.1 จะมีการรายงานผลการดําเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
"ตามที่ กสถ. มีมติให้ส่งรายชื่อพวกคะแนนผิดปกติ 5,814 ราย จากที่บรรจุทั้ง 3 รอบ ให้ ก กลาง พิจารณาเพิกถอนการบรรจุ และยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมด 55,194 คน รวมถึงการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ ซึ่งประธาน กสถ. ได้ลงนาม "
คาดว่าที่ประชุม นอกจาก ก กลาง ทั้งหมด ยังรวมถึง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รอปงลัด มท. ผู้รักษาราชการแทนอธิบดี สถ. ,นายบุญประสงค์ นวลสายย์ รองอธิบดี สถ. ในฐานะ เลขานุการ ก กลาง และ ก อบจ. , ก เทศบาล และ ก อบต. ด้วย
โดย คณะกรรมการ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ จะประชุมและรับรองรายงานการประชุม โดยกรรมการที่อยู่ต่างจังหวัดใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Corilurerce) ของกรมสถ.
ซึ่งเป็นไปตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กองบุคคลท้องถิ่น.