นายกฯเตรียมรับ"มิน อ่อง ลาย" เยือนไทย 6-7 ส.ค. คุยแบบ "Four Eyes" ชี้สัมพันธ์ที่ดีเพื่อนบ้านต้องเกื้อกูลกัน

"อนุทิน" เตรียมต้อนรับ "มิน อ่อง ลาย" เยือนไทย 6-7 ส.ค. หารือทุกปัญหาข้ามแดน พร้อมพูดคุยแบบ "Four Eyes" ชี้สัมพันธ์ที่ดีประเทศเพื่อนบ้านต้องเกื้อกูลกัน
วันนี้ (31ก.ค.) เมื่อเวลา15.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง ลาย ประธานาธิบดีเมียนมา เตรียมเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม ที่จะมีกําหนดการจะเข้าหารือกับนายกฯ ว่า จะมีการหารืออย่างเป็นทางการ เพราะท่านเป็นแขกบ้านแขกเมือง โดยในวันที่ 6 สิงหาคม จะเป็นการหารือแบบทวิภาคีและจะมีการพูดคุยแบบ "Four Eyes" ส่วนตัวสองต่อสองกับนายมิน อ่อง ลายด้วย
นายกฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะมีกําหนดการพบกับสภาการค้าไทยเมียนมา ที่มีทั้งภาคเอกชนและภาคธุรกิจ มาพูดคุยกรอบด้านเศรษฐกิจ เพราะจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน ไม่ใช่ว่ารัฐไปอย่างเดียว ต้องนําเอกชนมาสร้างความสัมพันธ์
รวมถึงจะมีการพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามแดน ปัญหาหมอกควัน ปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหายาเสพติด และปัญหาสแกมเมอร์ เราคุยกันทุก ๆ เรื่อง
เมื่อถามว่า ปัญหาสารพิษจะกลายเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยว หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ก็ต้องพูดคุยกัน ว่าเราเป็นเพื่อนบ้าน จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสนับสนุนเกื้อกูลกัน ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อน จากการกระทําหรือผลพวงจากประเทศหนึ่ง เราก็ต้องช่วยกันแก้ไข ซึ่งตนเชื่อว่าทางเมียนมาก็คงมีประเด็นที่จะร้องขอเรา ให้เราช่วยแก้ไขบ้าง เราก็ต้องมานั่งหารือกัน เพราะความสัมพันธ์พื้นฐานมันดีอยู่แล้ว เราต้องการเป็นเพื่อนกับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน