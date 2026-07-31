กต.ปัดสถานทูตไทยช่วย “ฮลุน” ช้า ทราบเรื่อง 28,29 ก.ค.ไปทันที ย้อนจอร์เจียเสียตั้งแต่ 14 ทำไมแจ้งช้ามาก

“สีหศักดิ์” บอกสถานทูตไทยไม่ได้ช่วย “ฮลุน” ล่าช้า หลังทราบเรื่อง 28,29 ก.ค. ไปทันที ทำหมดทุกอย่าง พร้อมถามจอร์เจียทำไมแจ้งช้ามาก ทั้งที่เสียชีวิตตั้งแต่ 14 ก.ค.
วันนี้ (31ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงดรามาสถานทูตไทยทำงานช้าหรือไม่ ในการช่วยเหลือนายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียว่า ทางสถานทูตได้ออกประกาศว่า เพิ่งทราบการเสียชีวิตนายบวรทัตในวันที่ 28 หรือ 29 ก.ค. แต่เขาเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. แต่เราไม่ทราบเลย เพราะทางการจอร์เจียแจ้งในวันที่ 28 หรือ 29 ก.ค. แล้วเราก็ไปทันที เพราะฉะนั้น สถานทูตไทยทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้ว แต่กลับมีข่าวออกมาว่า สถานทูตรู้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. แล้วไม่ได้ทำอะไร ซึ่งไม่ใช่ และระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสาเหตุการเสียชีวิต เราก็ได้สอบถามว่า ทำไมการแจ้งของทางการจอร์เจียมันช้ามาก ดังนั้น ถือว่า สถานทูตปฏิบัติการอย่างทันท่วงที ยืนยันว่า กระบวนการเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยไม่ได้ช้า ได้รับแจ้งก็ไปทันที ทั้งสอบถามสาเหตุการเสียชีวิต การติดต่อโรงแรม เราทำทุกอย่างหมด และตอนนี้ก็อยากเร่งให้กระบวนการเสร็จ จะได้นำศพกลับมาได้ แต่อาจต้องทำการตรวจสอบในแง่ของนิติวิทยาด้วย