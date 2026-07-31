“สีหศักดิ์” แจงผู้นำเมียนมาเยือนไทย ถกมั่นคง-สแกมเมอร์-สารพิษแม่น้ำ ไม่กระทบภาพลักษณ์ หวังดูแล “อองซานซูจี” อย่างดี

รมว.กต. เผย ‘มิน อ่อง หล่าย’ เยือนไทย ถก ความมั่นคงชายแดน-ปราบสแกมเมอร์-แก้สารพิษในแม่น้ำ ยัน ไม่กระทบภาพลักษณ์ รับ อยากเห็นเดินหน้าพูดคุยสันติภาพ-เปิดทางช่วยเหลือมนุษยธรรม หวังเห็น “อองซานซูจี” ได้รับการดูแลอย่างดี
วันนี้ (31ก.ค.) เมื่อเวลา 15.35 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณี พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีเมียนมา จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ ว่า จะมีการเจรจากันในหลายเรื่อง ทั้งความมั่นคงชายแดน และสิ่งที่เราไม่ต้องการ คือการสู้รบที่มีความรุนแรง และทำให้ไทยได้รับผลกระทบ รวมถึงการหารือด้านการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ตามแนวชายแดน และการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำ โดยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยและเมียนมา เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ไม่ให้เกิดมลภาวะและมลพิษในน้ำ
นอกจากนี้ จะมีการหารือเรื่องการค้าชายแดน ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดด่านแม่สอด แต่ยังติดเงื่อนไขการขออนุญาต และยังมีกฎระเบียบที่ทำให้การส่งออกและนำเข้าของไทยล่าช้าเกินไป
นายสีหศักดิ์ ย้ำว่า สถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา อยากให้เดินหน้าขบวนการสันติภาพและพูดคุย ซึ่งปัจจุบันเขาทำแล้ว ตรงไหนที่เราสามารถประสานและอำนวยความสะดวกได้ เราก็ยินดี
เมื่อถามว่า การเดินทางของมิน อ่อง หล่าย ครั้งนี้ มีนัยนะอะไรหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเขาเป็นเพื่อนบ้าน มีชายแดนที่ติดกันยาวมาก และเมื่อมีปัญหาชายแดนก็ต้องพูดคุยกัน ในส่วนการพูดคุย เขาก็เพิ่งมีการเลือกตั้งกันไป จะไปขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็คงไม่ได้ แต่เราขอให้เขาเดินหน้ากระบวนการพูดคุยปรองดอง เพื่อให้เกิดสันติภาพที่แท้จริง ยืนยันว่าเราไม่ได้ละทิ้งหน้าที่นี้ แต่สมมุติบอกว่า เราไม่ทำตามฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน ยืนยันว่าเรายังยึดอยู่ แต่มาพูดคุยบนพื้นฐานของฉันทามติทั้ง 5 ข้อ ว่าเมียนมาควรเปิดพื้นที่ให้กับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพิ่มมากขึ้น
“เมียนมาควรจะพูดคุยกับคนกลุ่มน้อย และสามารถยืนยันกับประชาคมโลกได้ว่า นางอองซานซูจี จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่เราอยากจะขอเหมือนกัน เราแสดงการคาดหวังถึงการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพ และกระบวนการพูดคุย” นายสีหศักดิ์ กล่าว
นายสีหศักดิ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ เมื่อเขามาเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของเรา คือเรื่องชายแดน แน่นอนว่าเรามีผลประโยชน์ ส่วนเรื่องภายใน เป็นสถานการณ์เพื่อนบ้านของเรา ก็อยากให้เขามีสันติภาพที่ยั่งยืน แต่เราจะอำนวยความสะดวกในส่วนที่อยู่ฝั่งเรา และหากเป็นไปได้ เราจะขอให้เขาลดเรื่องความรุนแรงตามแนวชายแดน ไม่อยากให้มีผลกระทบต่อพลเรือน ผู้หญิง เด็ก และสิ่งสำคัญคือเราอยากให้มีกระบวนการพูดคุย เพื่อที่จะหาทางอยู่ด้วยกัน
เมื่อถามว่า ชาติอาเซียนอื่นจะเข้าใจหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า หลายคนเริ่มเห็นแล้วว่าเมียนมายังเป็นสมาชิกอาเซียน ถ้าเราอยากเห็นความคืบหน้าอะไร เราควรจะเจอกันตรงกลางหรือไม่ ดังนั้นเราต้องคุยกับเขา แต่ถ้าเราไม่คุย เราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าเมียนมาก็อยู่ในภูมิภาค และเราก็ไม่อยากเห็นเมียนมา เป็นเวทีการแข่งขันของมหาอำนาจ เพราะหากเขาอยู่ในอาเซียน ก็จะมีความมั่นใจ
เมื่อถามว่า จะกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือไม่ เพราะประเทศอื่นคว่ำบาตรเมียนมาร์และไม่ยอมรับรัฐบาลของ มิน อ่อง หล่าย นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อนบ้าน เราต้องยอมรับ ไม่กระทบ เรามีปัญหาชายแดน เราก็ต้องแก้ไข หากไม่พูดคุยจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ต้องยอมรับว่า เขามีการเลือกตั้งไปแล้ว เขาไปจัดเลือกตั้งใหม่ก็คงไม่ได้ แต่เราขอให้เขาเดินหน้าเรื่องขบวนการสันติภาพ ปรองดอง และพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้ จะเป็นเหมือนกับอาเซียนประเทศอื่นได้อย่างไร เพราะเขาไม่ได้รับผลกระทบ