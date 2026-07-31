“สมคิด” ลั่น 30 บ.ต้องดีขึ้นอย่าลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พท.พร้อมปกป้องสิทธิปชช.รักษาเท่าเทียม

อดีตสส.พท. ลั่น 30 บาทต้องดีขึ้นขอดีอย่าลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ “เพื่อไทย”พร้อมปกป้องสิทธิประชาชนได้รับสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียม
วันนี้ (31ก.ค.) นายสมคิด เชื้อคง อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตสส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการถกเถียงเรื่องจะล้มโครงการ 30 บาทหรือบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งตนได้ติดตามอ่านข่าวนี้มาตลอด และก็คิดว่า มันเป็นไปไม่ได้ คนที่จะเสนอเรื่องนี้ คือคนของพรรคประชาชน บางคน สื่อบางคน พาลด่ามาที่พรรคว่าทำไมนิ่งเฉย ไม่ออกความเห็นอะไร ล่าสุดนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช จากพรรคเพื่อไทย ได้ออกความเห็นว่าไม่เห็นด้วยที่จะออกกฎหมายให้ประชาชนร่วมจ่าย
นายสมคิด กล่าวต่อว่า 30 บาทรักษาทุกโรค คือ โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ผมเคยอภิปรายให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ขณะนั้นนั่งฟังให้เข้าใจ เพราะท่านไปพูดที่ สหประชาชาติ ว่าเป็นนโยบายที่ดีมาก อวดชาวต่างชาติ แต่เลี่ยงที่จะไม่พูดถึง 30 บาท ผมเลยบอกให้พลเอกประยุทธ์ ทราบว่ามันคือโครงการเดียวกัน มีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดูแลประชาชน ร่วม 45 ล้านคน รับเงินงบประมาณปี 69 จำนวน 275,000 ล้านบาท ดูแลสารพัดโรค เฉพาะโรค เช่น เอชไอวี ทั้งป้องกันทั้งรักษา ใช้เงิน 36,00 ล้าน / โรคไต ใช้เงิน 16,000 ล้านเฉลี่ยคนไทยได้รับการดูแลคนละ 4,200 บาท/ปี ข้าราชการและครอบครัวปนะมาณ 5.5 ล้านคน ได้เงินค่ารักษาจากรัฐบาล 97,000 ล้านบาท / ส่วนประกันสังคม มีคนร่วม 12 ล้าน 5 แสนคน ก็ได้สิทธิตามกฎหมายกำหนด
“วันนี้เป็น 30 บาท รักษาทุกที่มาไกลแล้ว ทุกอย่างควรจะพัฒนา และปรับปรุงให้ดีขึ้น ทำกันมาตั้งแต่ปี 45 ผู้คนได้รับการดูแลจากระบบนี้ อย่าคิดเอาเองว่า การร่วมจ่าย จะช่วย ให้ประชาชนได้ดี ดูอย่างโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลทำ ถามว่า ประชาชน มีจ่ายจริงๆเท่าไร ตอบได้มั้ยการโหมข่าวเรื่องโรงพยาบาล ขาดทุนจะอยู่ไม่ได้ เงินหมดแล้ว เป็นแบบนี้มาตลอด ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลจะเอางบกลางมาจ่ายให้ ประมาณเกือบ 7 พันล้านบาทต่อปี อย่ากังวล เพราะโครงการนี้เป็นเรื่องเดียวที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นโครงการที่เห็นคนเป็นคน เราต้องไม่มีคนไข้อนาถาอีก การที่คิดจะเปลี่ยนแปลง ต้องเปลี่ยนให้ดีขึ้น อย่าได้ลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เลย” นายสมคิด กล่าว