"ไชยชนก" ไม่แคร์ลุยเต็มสูบ AI PASSPORT โวคุ้มราคา คุณภาพ คนไทยเข้าถึงฟรี หนุนตรวจสอบ

รมว.ลูกเทพ ยังรั้นเดินหน้าลุยเต็มที่ AI PASSPORT มั่นใจคุ้มราคา มีคุณภาพ คนไทยเข้าถึงฟรี พร้อมหนุนให้ตรวจสอบ
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 31 ก.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึง กล่าวถึงกรณีที่ นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไปยื่นเรื่องที่กระทรวงดีอี เพื่อให้ยกเลิกโครงการ AI PASSPORT ว่า ไม่มีปัญหา ตรงนี้มีการประสานมาก่อนล่วงหน้าว่าอยากจะมายื่นข้อเสนอที่จะพัฒนาได้ดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้ออกมาอย่างที่ชี้แจง แต่ไม่เป็นไรเราให้การสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องการตรวจสอบ แต่จากที่ได้พูดคุยกันหลายรอบ ตนค่อนข้างมั่นใจในส่วนที่กำกับดูแลรับผิดชอบ ว่าเราทำให้โครงการนี้คุ้มราคา และมีคุณภาพ ทำให้ประชาชนเข้าถึง AI ที่มีคุณภาพ ฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปีได้ เพราะฉะนั้นเดินหน้าเต็มที่