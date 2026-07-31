“ไชยชนก” ดับข่าวปรับ ครม.แย้ม 1 ปีกำลังสวย วัด KPI ให้เวลา รมต.แม้ 4 เกือนก็มีผลงาน เมินดีล รบ.ใหม่

รมว.ลูกเทพ ดับข่าวปรับ ครม. บอก 1 ปีกำลังสวย! ค่อยวัด KPI เหตุต้องให้เวลารัฐมนตรีทำงาน ชี้แม้ 4 เดือนก็มีผลงาน เมินดีลจับขั้วรัฐบาลใหม่
ทำเนียบ วันนี้ ( 31 ก.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีการโจมตีกลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพ รวมถึงข้อเท็จจริงข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี โดย เฉพาะ รัฐมนตรี ลูก เทพที่ถูกเขย่าว่า การปรับ ครม. ถ้าตัดเรื่องรัฐมนตรีลูกเทพออกไป คิดว่าต้องมีการพิจารณาผลงานของทุกคนอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่เฉพาะลูกเทพ และตนก็เป็น 1 ในคนที่ต้องถูกประเมินผลงานเช่นกัน เพื่อให้ ครม. ชุดนี้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติและประชาชน
เมื่อถามว่า การประเมินผลงานควรพิจารณา 6 เดือนหรือ 1 ปี นายไชยชนก กล่าวว่า ควรจะให้เวลาทำงานหน่อย แม้ว่าเกือบ 4 เดือนที่ผ่านมา ตนมองว่า ครม. ก็มีผลงานเยอะมาก มีประเด็นอะไรขึ้นมาก็จัดการแก้ไข ไม่ใช่แค่ผิวเผิน แต่ในเชิงโครงสร้างหลากหลายประเด็นที่กำลังแก้ไขอยู่ แต่ก็ควรให้เวลามากกว่านี้ พร้อมยกตัวอย่างปัญหาที่มีการแก้ไขเช่นโครงสร้างพลังงานที่แก้ไขเป็นรูปธรรม การโกงสอบท้องถิ่น ถ้าไม่ใช่เพราะการปรับเปลี่ยน เรื่องนี้คงไม่แดงขนาดนี้ จนถึงตอนนี้ก็มีการระดมกำลัง ทำให้ปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสะสมมานาน ซึ่งตนมองว่าเป็นผลงาน
เมื่อถามว่า ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรี คิดว่าเวลาแค่ไหนถึงจะเหมาะสม ในการวัดเคพีไอ นายไชยชนก กล่าวว่า คิดว่าจริงๆควรนานกว่า 4 เดือน ต้องนานกว่า 6 เดือน ประมาณซัก 1 ปีกำลังสวย
เมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคได้แจ้งอะไรในเบื้องต้นเกี่ยวกับระยะเวลาการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ระยะเวลาไม่ได้แจ้ง แต่แจ้งให้รัฐมนตรีทุกคนทราบตั้งแต่ต้นว่าทุกคนต้องทำงานมีผลงาน ยิ่งเราพรรคใหญ่ขึ้นมีบุคลากรที่มีศักยภาพหลายคน ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้
เมื่อถามว่า มองปฎิกิริยากระแสข่าว การดีลจับขั้วรัฐบาลใหม่อย่างไร นายไชยชนก กล่าวว่า ไม่ได้ให้ความสนใจตรงนี้เท่าไหร่ ตอนนี้มีปัญหารุมเร้า วิกฤตเยอะแยะ หลายเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องโฟกัสและเร่งทำเพื่อประชาชน ถ้าเราทำหน้าที่ได้ดี ไม่ว่าจะมีการวางแผนหรือเดินเกมอย่างไร ก็ไม่กระทบคณะรัฐมนตรี