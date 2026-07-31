ตำรวจภูธรภาค 5 ผนึกกำลัง สสส. – สคล. – สคร.1 เชียงใหม่ เปิดแคมเปญ “Police 5 Healthy Hero : 90 วัน เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน”

เมื่อเร็วๆนี้ ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (สคร.1) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการตำรวจภูธรภาค 5 งดเหล้า-บุหรี่เข้าพรรษา ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Police 5 Healthy Hero : 90 วัน เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน” เพื่อขับเคลื่อนการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในช่วงเข้าพรรษา สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” มุ่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ลดอบายมุข และลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประเทศมากกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี
พิธีลงนามความร่วมมือโดย พลตำรวจโทกฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, นายชัยณรงค์ คำแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมลงนาม ท่ามกลางผู้บริหารและข้าราชการตำรวจกว่า 250 นายร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้มอบนโยบายเชิญชวนตำรวจในสังกัดทั้ง 159 สถานี เข้าร่วมแคมเปญ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดรายจ่ายในครอบครัว และยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และการบริการประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจตรีภาณุวัฒน์ บัวชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า โครงการ “ตำรวจภูธรภาค 5 งดเหล้าเข้าพรรษา ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2569 ภายใต้แนวทาง “1 ยึดมั่น 6 เร่งรัด 9 ก้าวหน้า” เพื่อพัฒนาองค์กรตำรวจให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน โดยมุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจทั้ง 159 สถานี ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ตลอดช่วงเข้าพรรษา เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ยกระดับการบริการประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ทั้งนี้ การลด ละ เลิกเหล้าและบุหรี่ ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยตำรวจภูธรภาค 5 จะขับเคลื่อนผ่านแคมเปญ “Police 5 Healthy Hero : 90 วัน เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน” เชิญชวนข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรมเดิน–วิ่งสะสมแต้มสุขภาพตลอด 90 วัน พร้อมมอบของที่ระลึกทุกสัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 18,000 บาท เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ด้าน แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การดื่ม การสูบ และผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนว่า การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียโดยตรงต่อ เซลล์ตับ ก่อให้เกิดไขมันสะสม ตับอักเสบ พังผืด และพัฒนากลายเป็นมะเร็งตับในที่สุด ขณะที่บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ สคร.1 เชียงใหม่ จะเข้ามามีบทบาทหลักในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านสุขภาพของตำรวจภูธรภาค 5 ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัยปัญหาสุราที่พบว่าการงดดื่มช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ช่วยลดการเสียชีวิตจาก แอลกอฮอล์ได้ถึง ร้อยละ 25
ในขณะที่ นายชัยณรงค์ คำแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ได้สร้างผลลัพธ์อย่างชัดเจน โดยผลการประเมินการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา 2568” ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) พบว่า ผู้ดื่มกว่า 8.6 ล้านคน หรือร้อยละ 32.3 ของผู้ดื่มทั้งหมด 26.7 ล้านคน สามารถลด ละ หรือเลิกดื่มได้ในช่วงเข้าพรรษา ในจำนวนนี้ 4.5 ล้านคน งดดื่มได้ตลอดพรรษา ขณะที่เกือบร้อยละ 90 มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมประหยัดค่าใช้จ่ายรวมกว่า 15,000 ล้านบาท ความสำเร็จดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้ สสส. และภาคีเครือข่าย เดินหน้ารณรงค์ปี 2569 ภายใต้แนวคิด “90 วัน Challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่า” เพื่อชวนคนไทยใช้ช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สำหรับความร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค 5 ทาง สคล. จะสนับสนุนการดำเนินงานผ่านกระบวนการ 5 ช. (ชวน ช่วย ชม เชียร์ เชิดชู) เพื่อสร้างต้นแบบ “ตำรวจหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา 90 วัน” พร้อมติดตาม เสริมพลัง และถอดบทเรียนหลังออกพรรษา เพื่อนำผลการดำเนินงานไปพัฒนาและขยายผลอย่างยั่งยืน
สำหรับแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษา “Police 5 Healthy Hero : 90 วันเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 26 ตุลาคม 2569 จะครอบคลุมข้อตกลง สำคัญ ได้แก่ การรณรงค์เชิญชวนข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการและขยายผลสู่งานบุญประเพณีในพื้นที่ การจัดให้มีผู้ประสานงานในสถานีตำรวจทั้ง 159 แห่ง เพื่อติดตามเสริมพลัง นอกจากนั้นยังเน้นบังคับใช้และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 มาตรา 27 และมาตรา 31 (ห้ามขายและห้าม บริโภคในวัด สถานที่ ราชการ สถานศึกษา และสวนสาธารณะ) อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประเมิน คัดกรองสุขภาพ (BMI, ประวัติการดื่ม-สูบ) และการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "ตำรวจหัวใจหิน" เพื่อสังเคราะห์ องค์ความรู้ขยายผลสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป