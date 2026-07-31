“ธนกร” ลงพื้นที่สงขลา รับฟังปัญหาด่านชายแดนสะเดา เผยชาวบ้านยื่น 5 ข้อเรียกร้องหลังเปิดใหม่ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชายแดนด่านนอกอย่างยั่งยืน เย้ยดีลลับแดง-เขียวเปลี่ยนนายกฯ ตกคณิตศาสตร์ ชี้จะปูดข่าวทั้งทีลองนับเลขเก้าอี้ ส.ส.ดูก่อน ย้ำพรรคร่วมรัฐบาลยังแน่นปึ้ก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (31 ก.ค. 2569) นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน โดยมีนายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย และนายศาสตรา ศรีปาน ประจำสำนักเลขาธิการนายกฯให้การต้อนรับ
นายธนกร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลไทยและมาเลเซียได้ทำพิธีเปิดใช้งาน “ด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่” อย่างเป็นทางการว่า เป็นการยกระดับการขนส่ง โดยตัวด่านใหม่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ขยายของอำเภอสะเดา เชื่อมต่อกับด่านบูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่ด่านเดิม ตั้งอยู่บริเวณบ้านคลองพรวน ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ย่านเศรษฐกิจใจกลางชุมชนด่านนอก) เปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี ทั้งนี้ การย้ายและเปิดใช้งานด่านใหม่ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการในย่านเศรษฐกิจด่านนอกเกิดความกังวลว่า พื้นที่การค้าเดิมจะซบเซาและกลายเป็นเมืองร้าง จึงเรียกร้อง 5 ข้อต่อรัฐบาล ดังนี้
1. คงการใช้งานด่านเก่า (บริเวณด่านนอก) โดยเปิดใช้งานคู่ขนานกับด่านใหม่ รวมทั้งกำหนดช่องทางเข้า-ออกอย่างน้อยอย่างละ 3 ช่องทาง เพื่อรักษาเศรษฐกิจของชุมชนด่านเดิมที่ไม่ควรถูกตัดขาด
2. จัดระเบียบเส้นทางคมนาคมแยกประเภทรถให้ชัดเจน โดยด่านเก่า (ด่านนอก) ให้เป็นเส้นทางสำหรับรถนักท่องเที่ยว รถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ และรถทัวร์ ผ่านเข้ามาเที่ยวในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ส่วนด่านใหม่ ให้กลุ่มรถขนส่งสินค้า และรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้ทั้งหมด เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์
3. ทำบันทึกข้อตกลง (MOA) หรือเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจากภาครัฐว่าจะไม่ปิดด่านเก่าในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
4. รัฐร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยทำ MOU ร่วมกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชายแดนด่านนอกอย่างยั่งยืน
5. ติดป้ายบอกทางให้ชัดเจน โดยจัดทำป้ายบอกเส้นทางขนาดใหญ่ให้ทั่วถึง เพื่อนำทางนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังด่านเก่าและย่านการค้าด่านนอกได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายธนกร ยังกล่าวถึงกรณีที่นายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองระบุว่า มีดีลลับแดง-เขียว พูดคุยกันที่โมนาโกเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีด้วยว่า ส่วนตัวไม่ให้น้ำหนักกับคำพูดของนายไทกรอยู่แล้ว และถ้าคนที่มองการเมืองออก เล่นการเมืองเป็น ย่อมรู้ว่าถ้าจะมีการเจรจากันจริงก็แค่ยกหูหรือไปหาที่บ้านก็ได้ ไม่จำเป็นต้องบินไปคุยกันถีงต่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ผ่านมาในหลายๆ ครั้ง นายไทกรก็มักจะพูดลอยๆ แต่ไม่เคยแสดงหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเลย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวนายไทกรเอง แล้วสุดท้ายสังคมจะเลิกเชื่อถือคำพูดของนายไทกรในที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า ยังมีฝ่ายการเมืองบางฝ่ายเชื่อว่ารัฐบาลในเวลานี้มีรอยร้าว นายธนกร กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าเสียงในสภาฯ ของพรรคร่วมรัฐบาลยังมั่นคงแข็งแรง หากเรื่องไหนที่พรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมือง ก็จะนำทุกประเด็นไปหารือกันในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ทั้งเรื่องกฎหมายไปจนถึงประเด็นทางการเมือง ซึ่งทุกเรื่องสามารถพูดคุยกันได้
“ทุกพรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นที่ต่างกันทางการเมืองถือเป็นเรื่องปกติ แต่สามารถหาจุดกึ่งกลางร่วมกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้ เรื่องดีลลับแดง-เขียวผมมองว่าเลอะเทอะ ตกคณิตศาสตร์ คนพูดก่อนออกมาปล่อยข่าวได้ลองนับเลขดูก่อนแล้วหรือยังว่าเก้าอี้ ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยมีอยู่เท่าไหร่ เอาเวลาไปทำอะไรที่มันเข้าท่าเข้าทาง ทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์ยังดีกว่า” นายธนกร กล่าว