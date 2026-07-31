วิจารณ์เดือด! กกต.ยกคำร้อง 2 สว.ขายเนื้อหมู-ก๋วยเตี๋ยวมะระ สวนทางความจริง ตรวจแค่อาชีพ เมินหลักฐานลงคะแนนส่อฮั้ว

เปิดหลักฐานความจริงที่สวนทาง หลัง กกต.ยกคำร้องคัดค้าน “แดง กองมา - สมพาน พละศักดิ์” 2 สว.จากอำนาจเจริญ แฉตรวจสอบเพียงคุณสมบัติประกอบอาชีพ แต่ละเลยประเด็นการลงคะแนนที่ผิดธรรมชาติและสอดคล้องกับ "โพยจัดตั้ง"
กระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปะทุขึ้นอีกครั้ง ภายหลัง กกต.มีมติยกคำร้องคัดค้านคุณสมบัติของ นางแดง กองมา และ นายสมพาน พละศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งลงสมัครในกลุ่มที่ 10 ผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการ SME โดยให้เหตุผลว่าจากหลักฐานเอกสาร ทั้งสองประกอบอาชีพค้าขายเนื้อสุกรและร้านก๋วยเตี๋ยวมะระมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องและผู้ติดตามคดีเห็นว่าประเด็นสำคัญที่สังคมจับตาไม่ได้อยู่ที่การประกอบอาชีพ หากแต่อยู่ที่พฤติการณ์การได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการเลือก สว.ระดับประเทศ ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคำวินิจฉัยยกคำร้องคัดค้านคุณสมบัติของ นางแดง กองมา แม่ค้าค้าขายเนื้อสุกร และ นายสมพาน พละศักดิ์ ขายก๋วยเตี๋ยวมะระ สว. จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้สมัครกลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการ SME โดยพิจารณาเพียงหลักฐานเอกสารประกอบอาชีพค้าขายเนื้อสุกรและร้านก๋วยเตี๋ยวว่าเกิน 10 ปี จึงวินิจฉัยยกคำร้องนั้น ถุกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการวินิจฉัยที่สวนทางความจริงที่สังคมรับรู้และสื่อมวลชนเปิดเผย
หลักฐานความจริงที่ กกต.ละเลยคือพฤติการณ์การได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการเลือกระดับประเทศ ดังพยานหลักฐานต่อไปนี้
1. คะแนนรอบเช้า เลือกกันเองในกลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการ SME ผู้สมัครจะเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้จำนวน 10 เบอร์/ช่อง และสามารถเลือกตนเองได้ ผลปรากฏว่า นางแดง กองมา ผู้สมัครหมายเลข 24 ได้รับการเลือก 27 คะแนน และ นายสมพาน พละศักดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 99 ได้รับการเลือก 30 คะแนน สิ่งผิดปกติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติคือบัตรที่มีการกรอกหมายเลขผู้สมัครมีเลขเรียงตรงกันและเหมือนกันทั้ง 10 ช่อง/เบอร์ มากถึง 20 ใบ ในทางคณิตศาสตร์และสถิติ ถือเป็นไปไม่ได้เลย นอกจากจัดทำโพยล่วงหน้าแล้วเขียนหมายเลขตามโพยลงในช่องทั้ง 10 ช่อง (โอกาสเกิดขึ้นทางสถิติเทียบเท่ากับการออกรางวัลที่ 1 เป็นเลขเดิมติดต่อกันถึง 28 งวดซ้อน)
2. คะแนนรอบบ่าย (เลือกไขว้ สาย ง) ผู้สมัครทั้งนางแดง กองมา หมายเลข 24 และนายสมพาน พละศักดิ์ หมายเลข 99 จัดอยู่ใน สาย ง ซึ่งประกอบด้วยผู้สมัครจาก 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มที่ 2 (กฎหมาย), กลุ่มที่ 3 (การศึกษา), กลุ่มที่ 10 (ผู้ประกอบกิจการอื่น) และกลุ่มที่ 14 (สตรี) โดยผู้สมัครทุกคนในสาย ง ต้องเลือกลงคะแนนให้ผู้สมัครเลือกตัวเองไม่ได้ เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันครบทั้ง 5 ช่อง/เบอร์ ตามหลักสถิติและผลคะแนนตามธรรมชาติ คะแนนของผู้สมัครทั่วไปควรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-7 คะแนน ขนาดนายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม มีชื่อเสียงผ่านรอบเช้า ในรอบบ่ายได้คะแนนเพียง 10 คะแนน เท่านั้น แต่ นางแดง กองมา กลับได้สูงถึง 63 คะแนน และ นายสมพาน พละศักดิ์ ได้ถึง 61 คะแนน ซึ่งตรงตามรหัสโพยฮ้ว ที่มีโพยหลัก 2 โพย ขอเรียกว่าโพย A และโพย B แต่ละโพยมี 20 กลุ่มอาชีพๆละ 5 หมายเลขที่ทั้ง 2 โพย จะมีเลขซ้ำกัน 3 หมายเลข ดังนั้น 2 โพย จะมีรวมกัน 7 หมายเลข ปรากฏว่า สาย ง คะแนนหมายเลขที่อยู่ในโพยได้ทั้งหมด 7 คน โดยคะแนนสูงสุด อันดับ 1-6 อยู่ในโพยที่มีนางแดง กองมา หมายเลข 24 และนายสมพาน พละศักดิ์ หมายเลข 99 อยู่ด้วย ส่วน นิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล ผู้สมครหมายเลข 40อยู่ในโพย อันดับ 9 ที่เป็นผู้สมัครจากจังหวัดอ่างทอง
โดยผลคะแนนผู้ได้รับเลือกเป็น สว. อันดับ 1–10 ในกลุ่มที่ 10 ปรากฏดังนี้ ตามแบบ สว.ป.41
อันดับที่ 1: นายโสภณ มะโนมะยา ---หมายเลขสมัคร 123 (โพย A และ โพยB)— ได้ 73 คะแนน
อันดับที่ 2: นายรุจิภาส มีกุศล ---หมายเลขสมัคร 80 (โพยB)—ได้ 65 คะแนน
อันดับที่ 3: พ.ต.ท. สง่า ส่งมหาชัย ---หมายเลขสมัคร 95 (โพยB)—ได้ 64 คะแนน
อันดับที่ 4: นางแดง กองมา ---หมายเลขสมัคร 24 (โพย A และ โพยB)—ได้ 63 คะแนน
อันดับที่ 5: นายสมพาน พละศักดิ์ ---หมายเลขสมัคร 99 (โพย A )— 61 คะแนน
อันดับที่ 6: นายสุนทร เชาว์กิจค้า --หมายเลขสมัคร 109 (โพย A และ โพยB)— ได้ 60 คะแนน
อันดับที่ 7: นายนิคม มากรุ่งแจ้ง ---หมายเลขสมัคร 39— ได้ 28 คะแนน
อันดับที่ 8: นายสหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์ หมายเลขสมัคร 104—ได้ 23 คะแนน
อันดับที่ 9: นิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล ---หมายเลขสมัคร 40 (โพย A )—ได้ 22 คะแนน
อันดับที่ 10: มังกร ศรีเจริญกุล หมายเลขสมัคร 70— ได้ 22 คะแนน
ช่องว่างคะแนนระหว่าง อันดับที่ 6 (60 คะแนน) กับ อันดับที่ 7 (28 คะแนน) ทิ้งห่างวูบลงมาถึง 32 คะแนน
ตัวเลขที่ทิ้งห่างอย่างเห็นได้ชัดนี้ ทางสถิติและคณิตศาสตร์เป็นไปไม่ได้ นอกจากจัดทำโพยล่วงหน้าหรือท่องจำหมายเลขแล้วเขียนหมายเลขตามเท่านั้น
การที่ กกต. วินิจฉัยยกคำร้องนางแดง กองมา และ นายสมพาน พละศักดิ์ สว. อำนาจเจริญ โดยตรวจสอบเพียงความจริงขั้นต้นเรื่องการทำมาหากิน แต่กลับละเลยพยานหลักฐานคะแนนและบัตรลงคะแนนในหีบบัตรและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์เป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (ถูกต้อง 100%) และเป็นความจริงที่สังคมรับรู้ ว่าคะแนนรอบเช้าที่เรียงเลขเหมือนกันถึง 20 คะแนน/บัตร และคะแนนรอบบ่าย 61–63 คะแนน/บัตร และรวมกับผู้ได้เป็น สว. จากโพย ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เป็นการได้มาด้วยระบบโพยจัดตั้งที่ขัดต่อหลักการลงคะแนนลับตามรัฐธรรมนูญ มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าตามกฎหมายแล้ว เหตุใดสิ่งที่ กกต.ยกคำร้อง จึงสวนทางกับความจริงที่สังคมเห็น
แต่ก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กกต.จะยึดมั่นในกฎหมาย หลักฐาน ความจริง และความยุติธรรมในการลงมติพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้