“สว.แดง”แจ้งความแล้ว เอาผิด “ยิ่งชีพ” ถึงที่สุด! แนะลดอัตตา-เลิกจมไม่ลง ชี้ รธน.เปิดโอกาสแม่ค้าขายหมูเป็น สว.แต่กลับถูกด้อยค่าไม่หยุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นางแดง กองมา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กลุ่ม 10 (กลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฏหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน) เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กับนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และผู้เกี่ยวข้อง
นางแดง ระบุว่า จากกรณีที่นายยิ่งชีพ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Yingcheep Atchanont" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เป็นการกล่าวหาใส่ความยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าการเขียนใบสมัครว่าเป็นแม่ค้าขายหมูหน้าเขียง เป็นการแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ ขาดคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม 10 โดยเป็นการสมัครผิดกลุ่ม ซึ่งสื่อความหมายไปในลักษณะใส่ความว่าตนขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกวุฒิสภา ทั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการวินิจฉัยแล้วว่าตนมิใช่ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่นายยิ่งชีพกล่าวหาแต่อย่างใด
นางแดง ระบุอีกว่า นายยิ่งชีพ ยังบิดเบือนข้อกฎหมาย โดยการโพสต์ข้อความว่า "กลุ่ม 10 คือ กลุ่มเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ ที่ใหญ่กว่า SMEs ตามนิยามของกฎหมาย แปลว่าต้องมีลูกจ้างมากกว่า 200 คน..." เพื่อมาจับผิดตน ซึ่งเป็นการกำหนดเงื่อนไขกฎหมายขึ้นมาเอง การกระทำของนายยิ่งชีพซึ่งเป็นนักกฎหมาย ต้องยึดหลักการที่ว่า "ไม่มีกฎหมายบัญญัติ ย่อมไม่เป็นความผิด"
นอกจากนี้ ยังมีการชี้เป้า ปลุกระดม และคุกคามสิทธิส่วนบุคคล โดยโพสต์ข้อความว่า "ฝากถ่ายรูปไว้ให้ดูกันบ้างนะครับ" เป็นการปลุกระดมชักชวนให้กลุ่มเห็นต่างทางการเมือง หรือสนับสนุนการกระทำของกลุ่มไอลอว์ ให้คุกคามการใช้ชีวิตของตน จึงถือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง อีกทั้งมีการเผยแพร่ไปในสื่อออนไลน์ ต่างๆ โดยที่มีคนเข้ามาดูแล้วคอมเมนต์ด่าทอ ส่งผลให้ตนและวงศ์ตระกูลได้รับความอับอายและถูกเกลียดชังในสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งการปลุกระดมให้คนในพื้นที่คอยจับตาหรือถ่ายรูป ทำให้ตนเกิดความหวาดกลัวต่อความไม่ปลอดภัย และเดือดร้อนในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ สว.
“ดิฉันเหมือนถูกด้อยค่าในอาชีพแม่ค้าขายหมูซึ่งเป็นอาชีพสุจริต ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้คนหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะยากดีมีจน เรียนน้อยหรือจบสูง ให้เข้ามาเป็น สว.ได้ แต่วันแรกๆ ที่เข้าสภา ดิฉันก็ถูกเพื่อน สว.พูดกระทบ ผ่านมา 2 ปีก็ยังถูกนายยิ่งชีพนำเอาเรื่องคุณสมบัติซึ่งจบไปแล้วมาดูหมิ่นดิฉันอีกครั้งจนเกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง ดิฉันจึงต้องมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม นายยิ่งชีพคงคิดว่าตัวเองทำถูก เพราะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นแสดงความรับผิดชอบในเรื่องที่ไม่รู้ว่า กกต.วินิจฉัยคุณสมบัติของดิฉันและเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์แล้ว แม่ค้าขายหมูคนนี้จึงอยากขอให้นายยิ่งชีพลดอัตตาลงบ้าง จะได้เลิกเป็นคนจมไม่ลง ” นางแดง กล่าว