เฉลยแล้วจ้า! “ซ้อต่าย”ด่าใคร

โพสต์ของ “ซ้อต่าย” กรุณา ชิดชอบ เมียของ“เนวิน ชิดชอบ” ที่ว่า “เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้ง ดีก็คบ ทรยศก็ตัดทิ้ง โตแล้วอย่าซับซ้อน” เป็นโพสต์โยงการเมืองชัดๆ
นักวิเคราะห์หยิบมาตีความกันอย่างขะมักเขม้น ว่า “ซ้อต่าย” กำลังด่าใคร?!
ส่วนใหญ่จะมองกันแค่ท่อนแรก กับท่อนที่ 2 ที่ว่า “เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้ง คนดีคบ ทรยศก็ตัดทิ้ง”
จะหมายถึง “โกเกี๊ยะ” พิพัฒน์ รัชกิจประการ หรือเปล่า เพราะช่วงนี้มีกระแสร้าว ระหว่าง “2น. กับ1 พ.”
แต่คนที่รู้ลึกแย้งว่า “พิพัฒน์” นี่เป็นสายตรงของบ้านใหญ่บุรีรัมย์เลยนะ ช่วงก่อนเลือกตั้ง “เนวิน” ก็ลงใต้ไปประสานโกเกี๊ยะ กำกับดูแล เจรจาบ้านใหญ่ วางเส้นสายเอง
พอชนะเลือกตั้ง “เนวิน” ก็ชี้นิ้ว (กลาง) เองว่าให้ “พิพัฒน์” มานั่งรองนายกฯควบคมนาคม กำกับดูแลการรถไฟ ทำภารกิจสำคัญปกป้องเขากระโดง
“ซ้อต่าย” จึงไม่น่าจะหมายถึง“พิพัฒน์”?!
บางคนวิเคราะห์ว่า ในโพสต์มีคำว่า “เหลี่ยมจัด” ทำให้นึกถึงคนหน้าเหลี่ยม “ทักษิณ ชินวัตร” ว่าใช่หรือเปล่า ยิ่งมีกระแสข่าว เรื่อง“ปฏิญญาแดง-เขียว โมนาโก” ระหว่างทักษิณ กับผู้กองธรรมนัส พรหมเผ่า ก็เลยยิ่งดูเข้าเค้า
บวกกับช่วงนี้ “ก๊วนส้ม” ทั้ง “ไอติม-ไอลอว์” ออกมาขย่มเรื่องฮั้วสว. กันอย่างหนัก โดยเอาข้อมูลมาจากดีเอสไอ มาแฉ ซึ่งก่อนหน้านี้ ดีเอสไอ อยู่ในการกำกับดูแลของพรรคเพื่อไทย ยิ่งทำให้มีน้ำหนักว่า “สีแดง” เป็นเพื่อนร่วมรัฐบาลที่ทรยศหรือเปล่า
แต่บางคนก็ว่า พรรคเพื่อไทย ไม่มีทางทำเช่นนั้น เพราะตอนนี้ยังต้องการอยู่ร่วมรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูพรรค คงไม่ทำอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังหลายๆตลบ
สมมติฐานนี้ ต้องรอดูตอนการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า สุดท้ายแล้ว พรรคเพื่อไทย จะงดออกเสียง หรือยังสนับสนุนรัฐบาลภูมิใจไทย
คราวนี้มาดูท่อนสุดท้ายที่ว่า...“โตแล้วอย่าซับซ้อน” ซึ่งคนวงในใกล้ชิด เหมือนนั่งในใจของ “ซ้อต่าย” บอกว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองข้ามข้อความท่อนนี้ ทั้งที่เป็นคีย์สำคัญที่สุด!!
อารมณ์เหมือน “ซ้อต่าย” กำลังด่าเด็กในบ้าน ประมาณว่า... โตโตกันแล้วอย่าให้ต้องพูดมาก!!
แล้วใครล่ะที่เป็น “ละอ่อนทางการเมือง” ที่บ้านใหญ่บุรีรัมย์ ปลุกปั้นมา ให้เป็นหัวหน้าพรรค เป็นรัฐมนตรี จนกระทั่งเติบโตมาเป็นนายกรัฐมนตรี
พอโตแล้ว จะมาเหลี่ยมจัด มาซับซ้อน สร้างภาพ เอะอะก็ยึดอำนาจจาก “พิพัฒน์” เอามาดูแลเอง เอามาให้ “เอกนิติ” ดูแล มันสมควรแล้วหรือ?
คนที่อ่านขาด ถึงความในใจของ “ซ้อต่าย” บอกว่า ท่อนสุดท้ายนี้ความจริงแล้ว “ซ้อต่าย” ตั้งใจจะเขียนว่า...“โตโตกันแล้วนะไอ้หนู!!”