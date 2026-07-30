"โรม" พร้อมให้สอบ "ฮั้ว สว.ส้ม" ท้าเปิดชื่อสส.เอี่ยว ชี้จว.ไหนสว.น้ำเงินเยอะมักมีโกงสอบท้องถิ่นเยอะตามกัน

"รังสิมันต์" ลั่น! พร้อมให้ ‘ศุภชัย-ภูมิใจไทย’ ตรวจสอบ ‘ฮั้ว สว.สีส้ม’ ท้า เปิดชื่อมาเลย สส.ปชน.คนไหนเอี่ยว ซัด ไม่รู้ทำไม จังหวัดไหนที่มี สว.สีน้ำเงินเยอะๆ จังหวัดนั้นมักจะมีการทุจริตสอบท้องถิ่นเยอะเหมือนกัน ยัน ‘ปชน.’เกาะติดสอบข้อมูลใกล้ชิด
วันที่ (30 ก.ค. 2569) นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ออกมาพูดเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบพฤติการณ์ ‘ฮั้ว สว.’ ของ สว.สีส้ม ในการจัดกลุ่มเพื่อโหวต สว.เมื่อปี 2567 ว่า คิดว่าเรื่องที่นายศุภชัยพูด อย่างแรกเราไม่ได้คุมอำนาจรัฐ เรื่องตรวจสอบ ตนคิดว่าอย่างไรทางพรรคภูมิใจไทย ซึ่งคุมอำนาจรัฐ ถ้าท่านจะทำสามารถทำได้อยู่แล้ว เราจะพบว่าช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่พรรคภูมิใจไทย ใช้อำนาจรัฐที่จะมาให้ความสำคัญในการตรวจสอบพรรคประชาชน เราไม่มีปัญหาอะไร แต่การไปพูดว่าเราเกี่ยวข้องอะไรต่างๆ เป็นการพูดลักษณะเบี่ยงประเด็น สังคมกำลังจับตาของการโกง สว.ที่ดูเหมือนว่า คนในพรรคภูมิใจไทยจะเข้ามาเกี่ยวข้อง
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า การที่พยายามลากพวกเราไปเกี่ยวด้วย คิดว่าเสียเวลาเปล่า ควรเอาเวลาตรงนี้ไปตอบคำถามของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ไปตอบคำถามของนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) ทั้งประเด็นการไปกินร้านอาหาร โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปกินที่ โรงแรมพูลแมน คิดว่าไปตอบเรื่องนั้นให้เคลียร์ดีกว่า ไม่ใช่มาเล่นในเรื่องของการทำให้เรื่องนี้ เอาวาทกรรมมาพูด คิดว่าไม่มีประโยชน์อะไร
“สิ่งที่สังคมควรได้รับจากผู้มีอำนาจคือ ตกลงแล้วที่มีการฮั้ว สว. กระบวนการในการตรวจสอบ กระบวนการในการทำความจริงให้ปรากฏ แล้วดำเนินการตามพยานหลักฐานที่มี เท่าที่ทราบ มีทั้งพยานหลักฐาน คลิปวีดีโอ เส้นทางการเงินต่างๆ ตกลงแล้ว จะจับใครได้หรือไม่ การโกง สว.มันจะจบที่การฮั้วของกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ ผมหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้น” นายรังสิมันต์ กล่าว
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่นายศุภชัย ใช้คำว่า สว.สีส้ม มีการโกง สว. แล้วยกชื่อนายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สว. มาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคส้ม กับนายเทวฤทธิ์ มีจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า อย่างแรกคิดว่าไม่มีข้อเท็จจริงใดว่า คนของพรรคประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับจัดตั้ง สว.แน่ๆ ถ้านายศุภชัยเชื่อว่ามี เปิดชื่อระบุมาเลยว่า สส.คนไหนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือก สว. ให้ระบุชื่อมาเลย ต้องแยกให้ชัดว่า การโกง สว.กับที่เท่าที่ฟังจากข่าวคือ มีการประชุมแนะนำตัวกัน ต้องแยกกัน การโกง กับการแนะนำตัว ไม่เหมือนกัน การโกงคือดูผลคะแนนสิ ล่าสุดมีนักวิชาการท่านหนึ่งโพสต์กลุ่มคะแนน ที่เป็นกลุ่มคะแนนนี่มันทุจริตแน่ๆ ไปดูสิที่บอกว่ามีกระบวนการทำลักษณะเดียวกัน เอาชื่อมากาง เอาชื่อมาดู ผลคะแนนที่ได้รับ สามารถตอบได้แล้ว รวมถึงเส้นทางการเงิน
“ดังนั้นอย่าไปคิด ต้องบอกว่านายศุภชัย ชอบคิดว่าคนอื่นเหมือนเขา แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ ในทางตรงกันข้าม สิ่งที่นายยิ่งชีพ ระบุออกมาในเรื่องการโกง สว.สีน้ำเงิน เขาระบุชื่อได้เลย ใครในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวบ้างในเรื่องนี้ ดังนั้นคุณพูดให้ชัดเลยว่า ใครในพรรคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการทำลักษณะเดียวกัน อะไรตรงไหน มีเส้นทางการเงินหรือไม่ มีการจัดตั้งใส่เสื้อสีอะไรหรือไม่ เอาให้ชัดตรงนั้นดีกว่า อย่ามาพูดเพื่อปรับเรื่องราว แล้วโยนกลับมาให้พรรคประชาชนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ” นายรังสิมันต์ กล่าว
เมื่อถามย้ำว่า ถ้านายศุภชัย เอ่ยชื่อ สส.พรรคประชาชน เราพร้อมให้ตรวจสอบเต็มที่ใช่หรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ไม่มีประเด็นว่าพร้อมหรือไม่พร้อม เพราะเชื่อว่า ถ้ามีคนบอกว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง ทางนั้นน่าจะทำแบบเต็มคาราเบลแน่นอน แต่วันนี้ไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลย คุณถืออำนาจรัฐ เข้าถึงพยานหลักฐานได้อยู่แล้ว แต่วันนี้บอกมีภาพหนึ่ง มี สว.เทวฤทธิ์ ไปร่วมประชุมด้วย ก่อนกล่าวหาว่าเขาทำแบบเดียวกับ สว.น้ำเงินหรือไม่ ต้องดูพยานหลักฐานให้ชัดว่า ความแตกต่างระหว่างวงนั้น กับวงน้ำเงิน แตกต่างกันอย่างไร อย่างวงน้ำเงิน ทำกันขนาดไหน ข้อมูลต่างๆ เราก็เห็นกันอยู่ เส้นทางการเงินก็ไม่โกหกหรอก ข้อมูลที่ออกมาวันนี้ โกง สว.น้ำเงิน มีแน่ แต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือ อยากเห็นกระบวนการยุติธรรมทำงาน ไม่ว่าคนนั้นดำรงตำแหน่งในบ้านเมืองอย่างไร จะเป็นรัฐมนตรี หรือนายกฯ ทุกคนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายรังสิมันต์ ตั้งข้อสังเกตว่า จุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องการโกง สว.กับโกงสอบท้องถิ่น ที่เหมือนกันคือ จังหวัดไหนที่มี สว.สีน้ำเงินเยอะๆ จังหวัดนั้นมักจะมีการทุจริตสอบท้องถิ่นเยอะเหมือนกัน ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน เช่น จ.สตูล จ.บุรีรัมย์ คิดว่าน่าสนใจว่าการโกงสอบท้องถิ่น กับโกง สว.มีความสัมพันธ์อย่างไหนกัน ปัจจุบันพรรคประชาชนกำลังอยู่ระหว่างการติดตาม และตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยเราจะออกมาเปิดข้อมูล และใช้กลไกกรรมาธิการ (กมธ.) ในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า ชัดถึงขั้นไปยื่นตรวจสอบองค์กรต่าง ๆ หรือไม่ หรือว่าต้องเข้า กมธ.ก่อน นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่องค์กรต่าง ๆ ได้รับข้อมูลแล้วหรือไม่ เพราะเขาได้กันไปหมดแล้ว ปัญหาคือความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดูเหมือนว่าพรรคประชาชนเราคงต้องแสดงบทบาทให้กระบวนการยุติธรรม เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นผ่านกลไกต่าง ๆ ในสภาฯ