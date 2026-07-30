”ธรรมนัส“ส่งกำลังใจผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาเลเซีย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน นำรายได้เข้าประเทศไทย

วันนี้(30 ก.ค.)ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม มอบหมายให้ นายนัจมุดดีน อูมา รองหัวหน้าพรรค, นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี เขต 4 และ นายลุตฟี หะยีอีแต สส.นราธิวาส เขต 1 เป็นเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิด ร้านอาหารไทยและ สมาคม Sahabat Tomyam ณ เมือง Shah Alam รัฐสลังงอ มาเลเชีย
นายนัจมุดดีน กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้ฝากแสดงความยินดี และให้กำลังใจต่อพี่น้องผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาเลเซีย ซึ่งมีจำนวน กว่า 8,000- 9,000 ร้านค้า และมีแรงงานนับแสนคน ในแต่ละปีนำเงินเข้าประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท นับว่า มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน นำรายได้เข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น นายนัจมุดดีน ยังร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาด้านฝีมือแรงงาน ให้มีศักยภาพดีขึ้นต่อไป