"ศุภชัย" เย้ย "นันทนา" อย่าร้อนตัว ปูดประชุมสว.ส้มไม่ได้แชร์ค่าใช้จ่าย หลักฐานมัด "หิรัญ-ฟ้าเดียวกัน" ทั้งจองจ่าย

"ฮั้ว สว.ส้ม" มีหนาว ! "ศุภชัย" สวนกลับ "สว.นันทนา" ใสซื่อบริสุทธิ์ ไม่ต้องร้อนตัว แฉ เรียกประชุม สว.ส้ม ณ.ห้องจูปิเตอร์ เมืองทองธานี ไม่ได้แชร์ค่าใช้จ่ายกัน เพราะมีหลักฐาน "หิรัญ - ฟ้าเดียวกัน" ทั้งจอง ทั้งจ่าย
วันนี้ (30ก.ค.) นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย สส. พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความระบุถึงนางนันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา กรณีการ ฮั๊ว สว.ส้ม ไม่ต้องร้อนตัว โดยระบุพฤติกรรม จัดประชุมผู้สมัคร สว.ส้ม ที่ห้องจูปิเตอร์ เมืองทองธานี ไม่ได้แชร์ค่าใช้จ่ายกันจริง แต่มี "หิรัญ ฟ้าเดียวกัน" เป็นทั้งเป็นคนจอง และคนจ่าย โดยมีข้อความว่า.ที่จริงผมเป็นแฟนคลับของท่าน สว. นันทนามาโดยตลอดตั้งแต่ออกรายการ ทอล์กโชว์ ในแนวสนุกสนานไม่มีสาระ แบบ สภาโจ๊กจนมาเป็นสมาชิกวุฒิสภา แล้วได้ข้อสรุปว่าท่านยังคงเส้นคงวาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น พูดจาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด.
ถามว่าผมเดือดร้อน หรือปกป้องสว. คนใดหรือไม่ คำตอบคือไม่.แต่ถ้าได้ติดตามมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่ได้ปกป้องใคร นอกจากออกมาปกป้องพรรคภูมิใจไทย และ บุคคลในพรรคภูมิใจไทย 9 ท่านที่มีการงัดเรื่องเก่ามากล่าวหาจากกลุ่มilaw และพรรคฝ่ายค้านว่า เกี่ยวข้องกับการฮั้ว สว.
แน่นอนว่าผมได้ตั้งคำถามว่ากรณีการดำเนินการของกลุ่มสว.ประชาชน หรือสว.สีส้ม มันแตกต่าง กับการที่กล่าวหาอย่างไร เพราะขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มสว.สีส้มตั้งแต่ระดับอำเภอมาจนถึงระดับประเทศลักษณะเดียวกัน ถ้ากลุ่มนั้นฮั้วแปลว่าฮั้วเหมือนกับกลุ่มที่ท่านกล่าวหา และวันนี้ก็ยอมรับว่ามีการฮั้วแต่ไม่โกง ผมก็บอกว่าท่านแน่ใจนะ ผมมีหลักฐานที่ท่านก็ทำกันในลักษณะเดียวกัน และให้ความเห็นว่า กกต. มีอำนาจในการที่จะไปสืบสวนสอบสวนได้ตามกฎหมาย.
ถ้าไม่ทำอะไรผิด ก็ไม่ต้องร้อนตัว เรื่องชั่วไม่ชั่ว แน่นอนครับว่าประชาชนเค้าเห็น และเจ้าตัวก็รู้ตัวรู้กันเองแหละว่าชั่วหรือไม่ ส่วนที่บอกว่าไม่ดีจริงไม่รอดมาหรอก มันคนละเรื่องกันกับว่าท่านได้รับเลือกมา ถูกต้องหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องอนาคต.ที่ผมบอกก็คือกว่าที่จะมากัน 300 คนมาชุมนุมกันทีห้องจูปีเตอร์เมืองทองธานีนั้น จากอำเภอสู่จังหวัดจากจังหวัดสู่ประเทศ พบกันกี่ครั้งพบกันกี่หนที่แน่ๆแต่ ท่านสว.ก็ยอมรับว่า 300 คน มาพบกันที่ห้องจูปิเตอร์ เมืองทองธานี จริง แต่จะควักเงินกันค่าอะไรกันหรือไม่ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอก อันเป็นข้ออ้างของท่านจะจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กัน.
แต่ข้อมูล ที่ผมมีมาไม่ได้ตรงกับที่ท่านบอกเช่นที่ท่านบอกว่าค่าห้องจัดเลี้ยงนี้ก็ควักเงินลงขันกัน แต่ตามหลักฐานแล้วคนจองคนจ่ายการจัดงานนี้เป็นคนเดียว มาจาก“ฟ้าเดียวกัน” คือคุณ……..หิรัญ…..ผมไม่ได้เป็นหมาหางด้วนและผมก็ไม่ได้เห็นหางของท่านสว.เช่นเดียวกัน แต่แน่นอนว่าผมเป็นคนละพวกกับท่าน สว.
ถ้าท่าน ใสซื่อบริสุทธิ์และได้เป็นสว. เพราะความนิยมชมชอบมาจากชื่อเสียงเกียรติคุณ รายการทอล์คโชว์ของท่าน โดยไม่มีการจัดตั้ง ท่านก็ไม่ต้องร้อนตัว เป็นบุคคลสาธารณะ ต้องพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ และเคารพการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย ปล่อยให้กลไกของกฎหมายดำเนินการไปเถิดอย่าร้อนรุ่มไปเลย.
ผมชอบหนังเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์และตัวละครในหนังที่ผมชอบมากคือศาสตราจารย์ Minerva McGonagall ซึ่งบุคลิกหน้าตาคล้ายกับท่าน สว.มาก จึงทำให้ชอบท่านด้วย.จริงๆนะ