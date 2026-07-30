เปิดชื่อ ขรก."มหาดไทย" จ่อเกษียณฯ ปี69 ผู้ว่าฯ 13-อธิบดี 2 เฉพาะ "ปลัดอำเภอ" 103 คน ส่วน "กรมสถ." ไร้ชื่อ ขรก. เอี่ยวคดีโกงสอบ

กรมใหญ่ มหาดไทย เปิดชื่อข้าราชการครบเกษียณอายุ ปี69 เข้าเกณฑ์กองทุนวัยเกษียณฯ จ่อรับบําเหน็จบํานาญ พบ เป็นขรก."กรม สถ." 69 คน จากทั่วประเทศ ไร้ชื่อ ขรก.ที่ถูกเรียกไต่สวนคดีโกงสอบ "กรมการปกครอง" 232 คน เฉพาะตำแหน่ง "ปลัดอำเภอ" เกษียณถึง 103 คน ส่วน "สป.มท." แม้ยังไม่มีประกาศเป็นทางการ แต่พบ ผู้ว่าราชการจังหวัด จ่อเกษียณถึง 13 คน
วันนี้ (30 ก.ค.2569) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น (สถ.) ออกประกาศฯ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มีใจความว่า ด้วยในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรม สถ. มีข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุ ครบหกสิบปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 69 คน โดย ไม่มีชื่อ ขรก. ที่ถูก ป.ป.ช. เรียกไต่สวนคดีโกงสอบ
พบว่า มีทั้งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ เช่น นักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กองบุคคลท้องถิ่น , นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , นักวิชาการเงินและบัญชี , นิติกร , เจ้าพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหลายแห่ง
ขณะที่ กรมการปกครอง ก็ออกประกาศ ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) เช่นกัน จํานวน 232 คน
พบว่า มีทั้งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ เช่น นิติกรชำนาญการพิเศษ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ พนักงานปกครอง นักวิชาการการเงิน ฯลฯ ประเภททั่วไป ทั้งระดับอาวุโส ระดับชำนาญการ เช่น นายช่างไฟฟ้าอาวุโส หัวหน้าศูนย์สื่อสาร ปค.
ขณะที่พบว่า ตำแหน่ง "ปลัดอำเภอ" ปี 2569 ในสังกัดกรมการปกครอง "ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ" มีข้าราชการ เข้าสู่วัยเกษียณอายุ จำนวน 103 คน
รายงานระบุด้วย ขณะที่ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) แม้จะยังไม่ได้ออกประกาศฯ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แต่มีการระบุแล้วว่า จะมีข้าราชการระดับบริหารสูงเกษียณอายุราชการรวม 18 คน ประกอบด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายณัฐวัชร์ วิริยานภาพรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าฯตาก นางสาวชุติพร เสชัง ผู้ว่าฯนครสวรรค์
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าฯปราจีนบุรี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าฯปัตตานี
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าฯแพร่ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ผู้ว่าฯยโสธร นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าฯยะลา
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าฯสระแก้ว นายนที มนตรีวัต ผู้ว่าฯอ่างทอง
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าฯอุดรธานี และ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้ว่าฯอุทัยธานี.