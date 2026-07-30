7 พันท้องถิ่น จ่อประเมินตัวเอง! มาตรฐานขั้นต่ำ "บริการสาธารณะ" รัฐใช้พิจารณาเงินอุดหนุน-โบนัสฯ พบปีก่อนผลประเมินเฉลี่ย 43.73

ถึงฤดูกาล 7 พันท้องถิ่น ประเมินตัวเอง! ประจำปี 69 ตามมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ผ่านตัวชี้วัด 4 ด้าน การศึกษา ,ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว ,จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ จัดการสาธารณสุขชุมชน รัฐฯ ตั้งเป้าท้องถิ่นพัฒนาขีดความสามารถ ก่อนนำไปใช้เป็นคะแนน ประกอบการพิจารณาเงินอุดหนุนและรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ในปีงบ69 เผย "ผลประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ ปี 68" กว่า 5,047 อปท. พบ มีค่าเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 43.73 - 57.99
วันนี้ (30 ก.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
เวียนหนังสือถึง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ มากกว่า 7 พันแห่ง ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล 3 ระดับ และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
เพื่อทำการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2569 โดยเปิดให้บันทึกข้อมูลออนไลน์ ผ่าน เว็บไซต์ (www.odloc.go.th) สำนักงาน ก.ก.ถ. ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2569 จนถึงเวลา 16.30 น.
"เป็นการพัฒนาขีดความสามารถและใช้เป็นคะแนนประกอบการพิจารณาเงินอุดหนุนและรางวัลการบริหารจัดการที่ดี โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อบจ., เทศบาลนคร (ทน.), เทศบาลเมือง (ทม.) , เทศบาลตำบล (ทต.) , อบต., กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา"
ก.ก.ถ ตั้งเป้าให้ อปท. สามารถยกระดับขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ ตามภารกิจถ่ายโอน นอกจากนี้ยังใช้ผลการประเมินประกอบการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.
ขณะที่ ตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานชั้นต่ำฯ ที่ ก.ก.ถ. เห็นชอบ เพื่อดำเนินการประเมิน ประจําปี พ.ศ. 2569 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดการศึกษา (2) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว (3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ (4) การจัดการสาธารณสุขชุมชน
ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองของ อปท. กําหนดให้ดําเนินการบันทึกข้อมูลผลการจัดบริการสาธารณะ (โดยใช้ข้อมูลผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำฯ
โดยผู้บริหาร อปท. จะแต่งตั้งคณะทํางาน หรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวชี้วัด จํานวน 4 ด้าน ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลและพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลผลการจัดบริการสาธารณะ ในแต่ละด้านตามแบบบันทึกข้อมูล ก่อนบันทึกลงในระบบดังกล่าว
มีรายงานว่า สำหรับผลการประเมิน "ตัวเอง" ในปี 2568 (ปีงบประมาณ 2567) มีจํานวน อปท. บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ ตามตัวชี้วัดจํานวน 5,047 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.35 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน อปท. ทั้งหมด สรุปข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ดังนี้
1. ภาพรวมค่าเฉลี่ย ที่มีผลการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัด ผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำในแต่ละด้าน พบว่า อปท. ได้แก่ อบจ. ทน. ทม. ทต. และ อบต. มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 43.73 - 57.99
โดยส่วนใหญ่มีผล การจัดบริการสาธารณะผ่านฯ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ยกเว้นเทศบาลนคร มีผลการจัดบริการสาธารณะผ่านฯ มากที่สุดด้านการศึกษา
สําหรับ กทม. มีผลการจัดบริการสาธารณะผ่านฯ ทั้ง 3 ด้านคิดเป็น ร้อยละ 93.41 และมีผลการจัดบริการสาธารณะผ่านฯ มากที่สุดด้านการจัดการศึกษา
และเมืองพัทยา มีผลการจัดบริการสาธารณะผ่านฯ เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 93.25 และดําเนินการได้ผ่านฯ มากที่สุดในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ภาพรวมของจํานวน อปท. ที่มีการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัด และจํานวน อปท. ที่มีผล การจัดบริการสาธารณะผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำ "มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนตัวชี้วัดในแต่ละด้าน"
พบว่า เทศบาลนคร มีการจัดบริการสาธารณะมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด มากที่สุดของ อปท. แต่ละประเภท และมีผลการจัดบริการสาธารณะผ่านฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด มากที่สุดของ อปท. แต่ละประเภท ในการจัดบริการสาธารณทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา (ร้อยละ 97.06/ร้อยละ 79.41) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการท่องเที่ยว (ร้อยละ 85.24/ ร้อยละ 50 ) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 94.12/ร้อยละ 76.47)
3. ภาพรวมของจํานวนตัวชี้วัดที่มี จํานวน อปท. มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ที่มีผลการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดผ่านฯ โดยพิจารณาจากร้อยละของจํานวนตัวชี้วัดในแต่ละด้าน จําแนกตามประเภท อปท.
อบจ. พบว่า ด้านการจัดการศึกษา ร้อยละ 33.33 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการท่องเที่ยว ร้อยละ 23.43 และด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 38.30
เทศบาลนคร พบว่า ด้านการจัดการศึกษา ร้อยละ 63.90 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการท่องเที่ยว ร้อยละ 30 และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 54.33
เทศบาลเมือง พบว่า ด้านการจัดการศึกษา ร้อยละ 23.83 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการท่องเที่ยว ร้อยละ 50 และด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50
เทศบาลตําบล พบว่า ด้านการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.52 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการท่องเที่ยว ร้อยละ 35 และด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 66.67
อบต. ขนาดใหญ่ พบว่า ด้านการจัดการศึกษา ร้อยละ 19.05 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 20 และด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 68.39
อบต. ขนาดกลาง พบว่า ด้านการจัดการศึกษา ร้อยละ 19.05 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการท่องเที่ยว ร้อยละ 15 และ ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 59
กรุงเทพมหานคร มีด้านการจัดการศึกษา ร้อยละ 95.24 ด้านการ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 95 และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90
สุดท้าย เมืองพัทยา มีด้านการจัดการศึกษา ร้อยละ 90.48 ด้านการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการท่องเที่ยว ร้อยละ 90 และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 95.