รัฐบาลเดินหน้า “ภูเก็ตโมเดล” เอกซเรย์ทุกตารางนิ้ว ปราบบุกรุกป่าสงวน–อุทยานฯ–ที่สาธารณะ เตรียมขยายผลทั่วประเทศ

รัฐบาลสั่งลุยภูเก็ตโมเดล เอกซเรย์ทุกตารางนิ้ว ปราบผู้บุกรุกป่าและที่สาธารณะ ทวงคืนสมบัติชาติให้คนไทย พร้อมขยายผลการดำเนินการไปทั่วประเทศ
วันนี้ ( 30 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และที่สาธารณประโยชน์อย่างจริงจัง ภายใต้แนวทาง “ภูเก็ตโมเดล‘’ พร้อม “เอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้ว” เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ การออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ การถือครองที่ดินผ่านนอมินี และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐโดยผิดกฎหมาย ก่อนขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี กำกับการขับเคลื่อนนโยบาย และให้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลัง บังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุก ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่า เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
นางสาวลลิดา กล่าวว่า การดำเนินงานภายใต้ “ภูเก็ตโมเดล” เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ซึ่งเป็นคดีที่มีข้อพิพาทยาวนานกว่า 28 ปี พร้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ย หาดฟรีดอม และพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ รวมถึงดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ของรัฐในหลายพื้นที่ เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวยังถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ในอุทยานแห่งชาติทับลานด้วย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน พร้อมทั้งเร่งรื้อถอนบันไดและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่เชิงเขาลงสู่ชายหาด ซึ่งถูกนำไปใช้เรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวโดยมิชอบ เพื่อคืนการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียม
“รัฐบาลจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรมกับผู้กระทำผิดทุกราย พร้อมขยายผล ‘ภูเก็ตโมเดล’ ไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ รักษาที่ดินของรัฐให้เป็นสมบัติของส่วนรวม และยืนยันหลักการว่า ‘’แผ่นดินไทยเป็นของคนไทยทุกคน” นางสาวลลิดา กล่าว