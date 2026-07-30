"อนุทิน" ไฟเขียว “ศุภชัย” ร้อง กกต.สอบ สว.ส้ม ย้อนเกล็ดปมฮั้ว สว.

"อนุทิน" หนุน "ศุภชัย" ยื่น กกต.ตรวจสอบ สว.กลุ่มประชาชน จัดเลี้ยงเข้าข่ายฮั้วหรือไม่ ชี้เป็นหน้าที่ฝ่ายกฎหมายพรรคต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง ย้ำรัฐบาลเปิดเผยทุกเรื่อง ปัดให้ความเห็นปมเส้นเงินโยงไม่ถึงนักการเมืองถือว่าไม่ผิด เหตุคดีอยู่ในกระบวนการและตนเองก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาเช่นกัน
วันที่ 30 ก.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ และฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตรวจสอบ สว.กลุ่มประชาชน ที่มีการจัดเลี้ยงเข้าข่ายฮั้ว สว.หรือไม่ ว่า เป็นการทำหน้าที่ของนายศุภชัยในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากเห็นว่ามีช่องทางว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จะไฟเขียวให้ดำเนินการใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของนายศุภชัยที่จะต้องความถูกต้องให้เกิดขึ้น เพราะหากมีคดีความต่างๆ ขึ้นมา พรรคที่ท่านรับผิดชอบ รวมถึงสถานะของสมาชิกพรรคจะต้องได้รับการปกป้อง จึงต้องชี้แจงสิ่งที่เป็นความจริงให้กับประชาชนทราบ เราเปิดเผยทุกอย่าง รัฐบาลนี้เปิดเผยทุกอย่างหมดอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวยังบอกเลยว่าตนพูดมากเกินไปด้วยซ้ำ เพราะตนเปิดเผย
เมื่อถามว่าจุดตัดของเรื่องนี้อยู่ที่เส้นเงินใช่หรือไม่ หากสุดท้ายไม่สามารถเชื่อมโยงถึงนักการเมือง และรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย 9 คน ที่ถูกกล่าวหาก็อาจไม่มีความผิดใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คดีอยู่ในกระบวนการแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตนก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในรูปคดี เพราะฉะนั้น ผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามตน เพราะพอพูดออกไปอาจจะเสียรูปคดี ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมผ่านองค์กรใดก็ตาม ทุกอย่างกำลังเดินหน้า เราเคารพกฎหมายเท่านั้นเอง ไม่ต้องไปใส่ร้ายใคร