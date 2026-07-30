"อนุทิน" เร่งเดินหน้าสันติภาพชายแดนใต้ ย้ำสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียแน่นแฟ้น พร้อมถกทันทีหากเกิดปัญหา มอบ “บิ้กดุลย์“ ตอบผลเจรจา

"อนุทิน" เร่งเครื่องสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ชูความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียแน่นแฟ้น พร้อมเปิดโต๊ะเจรจาทันทีหากเกิดปัญหา มอบ "บิ้กดุลย์" เป็นผู้ประสานงานหลัก สรุปผลการหารือเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืน
วันที่ 30 ก.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง การได้รับแรงงานหลังจาก พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปประเทศมาเลเซีย ในการพูดคุยแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่า ต้องเร่งแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ
นายอนุทิน กล่าวว่า มาเลเซียและไทยมีความความสัมพันธ์ทางทางการทูตที่ดีมาก เพราะฉะนั้นหากมีเรื่องอะไรและมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งมันขยายผล พร้อมให้สอบถามรายละเอียดการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้ที่รับผิดชอบ ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะตอบเฉพาะนโยบายที่มอบให้รัฐมนตรีไปทำงาน
วันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือทวิภาคีกับ ดาโตะ เซอรี โมฮัมหมัด คาเลด นอร์ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย โดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ พร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ
การหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกัน
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยฝ่ายไทยได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทุกภาคส่วน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเห็นพ้องถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และการสนับสนุนความพยายามในการสร้างสันติภาพ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศ
พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ กล่าวว่า ไทยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับมาเลเซียในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนสำคัญด้านความมั่นคง พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไทยจะเดินหน้าทำงานร่วมกับมาเลเซียอย่างใกล้ชิด บนพื้นฐานของความไว้วางใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อผลักดันให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืน
“สันติภาพที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ ความจริงใจ และการลงมือทำร่วมกัน ไทยพร้อมทำงานเคียงข้างมาเลเซีย เพื่อสร้างความมั่นคงและอนาคตที่มั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศ”