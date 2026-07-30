ง่ายขนาดนั้นเลย? “วรศิษฎ์” ย้อนถาม ฝ่ายค้าน-ไอลอว์อ้างมีหลักฐาน “โกเกียรติ” ฮั้ว สว.สำเร็จลูกจะได้ตำแหน่ง ลั่นเตรียมดำเนินคดี

“วรศิษฎ์” ย้อนถามง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ? หลังฝ่ายค้าน-iLaw ปูดหลักฐานชี้ “โกเกียรติ” ถ้าฮั้ว สว.สำเร็จลูกจะได้ตำแหน่งในรัฐบาล จ่อดำเนินคดี ท้าถ้ามีหลักฐานก็ส่งให้เจ้าหน้าที่
วันที่ 30 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีพยานในคดีฮั้ว สว. พาดพิง นายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ (โกเกียรติ) บิดา ว่าถ้าหากเลือก สว. ตามสูตรนี้สำเร็จ ลูกตนจะได้ตำแหน่งในรัฐบาล
โดยนายวรศิษฎ์ ถามกลับว่า ง่ายขนาดนั้นเลยหรือ? หลังจากนี้ ผู้ที่ถูกพาดพิงก็คือคุณพ่อจะไปแจ้งความ เพราะหากมีการพูดแบบนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับตัวเองและคุณพ่อ
เมื่อถามว่า เป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่ นายวรศิษฎ์ เผยว่า ตนไม่ทราบเหตุผล แต่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความพยายามในการสร้างขึ้นมา เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ หรือจะเป็นเรื่องอื่นตนก็ไม่ทราบ
การที่ฝ่ายค้านระบุว่าหลักฐานที่เปิดมามีเพียง 5% ที่เหลืออีก 95% มีจริงหรือไม่ หรือแค่พูดขึ้นมาลอยๆ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ต้องไปถามเขา และในความเป็นจริงเรื่องนี้ปีกว่าแล้ว ทุกอย่างทำมาเสร็จแล้ว และถ้าหากมีหลักฐานจริง ไม่ต้องเอามาให้ตนหรือให้สื่อ ให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า คดีเรื่องฮั้ว สว. เป็นการสร้างวาทกรรมทางการเมืองใช่หรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ก็มีคนทำมาตลอด
เมื่อถามย้ำอีกว่า ได้คุยกับคุณพ่อแล้วหรือไม่ นายวรศิษฎ์ ระบุว่า ก็พูดคุยกันอยู่ แต่ว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
เมื่อถามย้ำว่า ทางด้านฝ่ายค้านต้องการให้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น หากมีข้อมูลจริงยอมหน้าหงายนั้น นายวรศิษฎ์ ย้อนถามกลับว่า พูดอะไรในเมื่อยังไม่เคยเกิดขึ้น เรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่นั้นเอง