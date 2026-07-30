“วรศิษฎ์” เผย กสถ.ประชุมถกโกงสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้า ยันทุกอย่างชัดเจน ไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูแน่

"วรศิษฎ์" ลั่นไม่มวยล้มต้มคนดูแน่ ปมโกงสอบท้องถิ่น สัปดาห์หน้า กสถ. ประชุมสรุปผล ย้ำข้อมูลทุกอย่างชัดเจนแล้ว เตรียมเดินหน้ากระบวนการเพิกถอนข้าราชการทุจริต มั่นใจพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอน
วันที่ 30 ก.ค.นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่น ว่า ตอนนี้ข้อมูลเสร็จแล้ว ต้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. ประชุมเรื่องหลักการปฏิบัติให้เสร็จเรียบร้อย แต่ยืนยันว่าข้อมูลเสร็จแล้ว ส่วนการประชุม กสถ.ครั้งถัดไป จะเป็นสัปดาห์หน้า ส่วนจะเป็นวันใดนั้น ต้องให้เขาไปพูดคุยกันอีกที
เมื่อถามว่ามีประชาชนสงสัยเรื่องจำนวนตัวเลขของผู้ที่ทุจริตสอบที่ไม่ตรงกัน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ที่มีตัวเลขอยู่ 5,960 ราย แต่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ.มีตัวเลข 5,925 ราย นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า เท่าที่ตนทราบคือ 5,925 ราย ส่วนที่ตัวเลขของ ป.ป.ช.ไม่ตรงกัน เท่าที่ทราบคือ น่าจะมีในส่วนอื่นที่ทาง กสถ.ไม่ได้เห็น แต่ตนมั่นใจว่าทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้ มีข้อเท็จจริงให้ดูทั้งหมด
เมื่อถามว่าการประชุมครั้งหน้าข้อมูลทั้งหมดจะนิ่งใช่หรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ตอนนี้ยื่นหมดแล้ว เสร็จหมดแล้ว ตัวเลขครบ
เมื่อถามว่าการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตทั้งหมดเลยหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า กระบวนการคือต้องเข้ากสถ. แล้วให้ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ก.กลาง รับทราบ และเข้าคณะกรรมการจังหวัดต่อไป โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. แต่ละที่ไปจัดการต่อ
เมื่อถามว่าประชาชนสงสัยเหตุใดยังไม่มีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ทุกอย่างมีกระบวนการของมัน เราไม่สามารถกระโดดข้ามกระบวนการได้
เมื่อถามถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรี บอกว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นเพราะเรื่องนี้กระทบต่อกระทรวงมหาดไทย มองเรื่องนี้อย่างไรนายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ตนมองแบบเดียวกัน แล้วต้องทำให้เต็มที่ แต่ย้ำว่าทุกอย่างมีกระบวนการของมัน แต่ละคนแต่ละคณะก็มีมีอำนาจแตกต่างกัน ดังนั้น ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเอง และอยากจะให้เวลากับการทำงานด้วย อาจจะเห็นว่าไม่มีความคืบหน้า แต่ถ้าไปดูความเป็นจริงแต่ละวันก็มีความคืบหน้าโดยตลอด ทั้งป.ป.ช.และตำรวจก็มีการขยายผลไปเรื่อย ๆ
เมื่อถามว่าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 5 ข้าราชการสถ.มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนั้น นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า กำลังทำอยู่ แต่เรื่องนี้เราไม่ได้เข้าไปก้าวก่าย ก็ให้เขาทำไป และทราบว่ามีการออกหมายไปแล้วด้วย
เมื่อถามว่าจะมีการขึ้นแบล็กลิสต์ มศว หรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ต้องให้อธิบดีดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยตามข้อตกลงสัญญาหรือไม่ หากไม่เรียบร้อยในเรื่องของการจ่าย หรือการเรียกเงินคืน ต้องไปดูกระบวนการอีกทีว่าตรงตามข้อกฎหมายหรือไม่
เมื่อถามว่าการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจน ทั้งเรื่องการประกาศรับรองและการเพิกถอนข้าราชการ ทั้งหมดใช่หรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ใช่
เมื่อถามย้ำว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ไม่ล้มแน่นอน แค่สัปดาห์นี้ ทุกอย่างก็นิ่งแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ออกเป็นประกาศ เพราะยังมีกระบวนการที่ต้องทำให้เสร็จสิ้น