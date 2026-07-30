“สีหศักดิ์” แนะรอผลสอบสวนเป็นทางการจากจอร์เจียเหตุ “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิต จนท.สถานทูตไทยในตุรกีประสานใกล้ชิด เตรียมนำร่างกลับ

“สีหศักดิ์” เผย เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในตุรกี เดินทางไปจอร์เจียเพื่อติดตามความคืบหน้าการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่”แล้ว แนะรอผลสอบสวนอย่างเป็นทางการจากจอร์เจีย ก่อนนำร่างกลับไทย ยันแม้ไม่มีสถานทูตในจอร์เจีย แต่ จนท.สถานทูตตุรกีก็ดูแลได้ หลังได้รับแจ้งประสานทันทีจนพบร่าง
วันที่ 30 ก.ค.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยว ว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตของไทยในตุรกี เดินทางไปที่จอร์เจียแล้ว เพื่อพูดคุยกับทางการของจอร์เจีย
ส่วนมีการรายงานสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่ นายสีหศักดิ์ ไม่ได้ตอบคำถาม
นายสีหศักดิ์ ว่า ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องด้วยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น เพราะน้องก็เดินทางไปหลายประเทศ ซึ่งขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานไปยังสถานทูตไทยที่กรุงอังการา ประเทศตุรกีที่รับผิดชอบพื้นที่จอร์เจียอยู่ โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซิ และประสานทางการจอร์เจียเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น ก็ต้องรอทางการจอร์เจียสรุปให้อย่างเป็นทางการ และรอคอยการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของเรา
ส่วนการประสานนำร่างของนายบวรทัตกลับประเทศไทยได้เมื่อไหร่นั้น นายสีหศักดิ์ระบุว่า เมื่อการสอบสวนเรียบร้อยแล้วจะมีการดำเนินการนำร่างกลับมา แต่ก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของทางญาติด้วย หลายอย่างก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของทางญาติ
เมื่อถามย้ำว่า กระบวนการตามหาตัวนายบวรทัตล่าช้าไปหรือไม่ เพราะสูญหายหลายวันแล้วก่อนพบร่าง นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ทันทีที่เราทราบว่ามีการสูญหายไปหลายวันและขาดการติดต่อ เราก็รีบประสานไปยังจอร์เจีย และทางนั้นก็รีบดำเนินการจนพบร่างในห้องพักที่โรงแรมตามที่เป็นข่าว ซึ่งระหว่างที่นายบวรทัตเดินทางในจอร์เจีย ปกติก็มีการถ่ายทำรายการมาเรื่อยๆ พอขาดการติดต่อ ก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องประสานไป
ส่วนกรณีที่หลายคนยังคาใจในสาเหตุการเสียชีวิต เราต้องเข้าไปร่วมสอบสวนด้วยหรือไม่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า เราก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่น ก็ต้องรอให้ทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อน แล้วแจ้งให้เราทราบถึงผลการสอบสวน ตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้ ส่วนการที่มีผู้สันนิษฐานว่า นายบวรทัตอาจถูกทำร้าย นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ก็เป็นการคาดการณ์ แต่ขอให้รอผลการสอบสวนออกมาก่อนดีกว่า
สำหรับการที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตาย จะตัดประเด็นนี้ออกไปหรือไม่ นายสีหศักดิ์ ระบุว่า ยังไม่อยากสรุปอะไร รอฟังผลการสอบสวนทางการดีกว่า ซึ่งคาดว่าทางจอร์เจีย น่าจะเร่งดำเนินการให้ เมื่อเราทราบเรื่องก็แจ้งให้ทางครอบครัวทราบก่อน ส่วนการจะนำร่างกลับมาก็ต้องรอให้การสอบสวนเสร็จสิ้น
เมื่อถามว่ามีการแจ้งเตือนคนไทยในจอร์เจีย หรือยกระดับเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ เพราะช่วงที่ผ่านมา มีกระแสข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่เสียชีวิตในจอร์เจีย นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ปกติก็มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย หรืออยู่ในภาวะความขัดแย้ง เราก็แจ้งอยู่แล้ว ว่าขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังบริเวณที่มีข้อห่วงใยด้านความปลอดภัย สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศได้
ส่วนการที่ประเทศไทยไม่มีสถานทูตในจอร์เจียนั้นจะทำให้การทำงานยากหรือไม่ นายสีหศักดิ์ ระบุว่า เราไม่สามารถมีสถานทูตในทุกประเทศได้ อย่างจอร์เจียเราก็มีสถานทูตตุรกีรับผิดชอบอยู่ พอทราบเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปทันที