“อนุทิน” ปัดรีเซตมหาดไทย แต่ปรับให้มีประสิทธิภาพ เร่งกวาดล้างทุจริต-ไม่แบ่งสิงห์แดงสิงห์ดำ เย้ย “แดงเขียว” สุดท้ายก็เป็นสีน้ำเงิน

นายกฯ ย้ำไม่มีการ “รีเซต” กระทรวงมหาดไทย แต่เดินหน้าปรับกำลังคนให้เหมาะกับงาน พร้อมเร่งปราบปรามการทุจริต ยกคดีโกงสอบท้องถิ่น-บุกรุกที่ดินรัฐเป็นตัวอย่าง ย้ำโยกย้ายยึดความสามารถ ไม่ใช่สีหรือสาย เหน็บกระแส “ปฏิญญาแดงเขียวโมนาโก” ผสมไปผสมมาก็เป็นสีน้ำเงินอยู่ดี
เมื่อเวลา 08.06 น. วันที่ 30 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีระบุรีเซตกระทรวงมหาดไทยในเดือนสิงหาคม จะเริ่มต้น ด้วยการโยกย้ายใช่หรือไม่ ว่า ทุกอย่าง อย่าไปบอกว่ารีเซต เพราะว่าคำว่ารีเซตคือให้มันมีผลในเรื่องของการดำเนินการ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเป็นสิ่งที่น่าเสียใจ คนที่กำกับดูแลและทำให้เกิดความกังวล ความไม่พอใจของประชาชน อย่างกรณีโกงข้อสอบราชการอย่างนี้เป็นต้น แบบนี้ก็เหมือนกัน หลักเดียวกับที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปยึดที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกสาธารณะ หลักการเดียวกันไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมาย หลักฐานมันมีชัดเจนอยู่แล้ว ของคุณจริง ซึ่งเป็นความตั้งใจของตน ที่ตั้งใจจะให้มีการตรวจสอบ คู่ขนานกันไปหลายๆ หน่วยงาน ซึ่งเคยเห็นว่าใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์ เราสามารถที่จะค้นหาเรื่องทุจริต เราสามารถหาผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการออกหมายเรียกและหมายจับ และดําเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง และทางวินัย ทุกอย่างเดินหน้าไปตามครรลอง ทําชอบรัฐบาลก็สนับสนุน ใครทําผิด รัฐบาลก็เร่งปราบปราม และหาวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
เมื่อถามอีกว่าจะมีการโยกย้ายใหญ่ในเดือนสิงหาคมหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า คําว่าใหญ่หรือเล็กมันแปลว่าอะไร เราโยกย้ายให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับงานกับสถานการณ์บางช่วงที่อาจจะเหมาะกับคนนี้ แต่พอพ้นช่วงเวลามา อาจจะเหมาะกับอีกคนหนึ่ง อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องประเมิน
เมื่อถามว่านายกฯยึดหลักอะไรในการโยกย้าย เป็นเรื่องของสิงห์แดงสิงห์ดําหรือเรื่องของความสามารถ นายกฯกล่าวว่า ไม่มี รัฐบาลนี้สีแดงขาว น้ําเงิน ไม่มีสีอื่น
เมื่อถาม ถึงกระแสข่าวมีปฏิญญาแดงเขียวโมนาโก ภายหลังจากที่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม บินไปโมนาโกเพื่อพบกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองอะไรหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า แดงเขียวผสมไปผสมมาก็เป็นน้ําเงินอยู่ดี