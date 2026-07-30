"สีหศักดิ์" แจงเลื่อนเจรจาสันติสุขชายใต้ ประเมินสถานการณ์ใหม่หลังเหตุรุนแรง มาเลย์พร้อมร่วมมือ ย้ำเป้นเรื่องภายในไม้เกี่ยว ตอ.กลาง

"สีหศักดิ์" เผยรัฐบาลเลื่อนพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ หลังเกิดเหตุรุนแรงล่าสุด พร้อมประเมินสถานการณ์ใหม่ทั้งระบบ ขณะที่มาเลเซียยืนยันให้ความร่วมมือเต็มที่ เตรียมประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในสัปดาห์นี้ ชี้เป็นเรื่องภายใน ไม่เกี่ยวต่างชาติ ข่าวตะวันออกกลางแทรกซึมต้องตรวจสอบก่อน
วันที่ 30 ก.ค.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไป ว่าเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่ร้ายแรง ดังนั้น จะต้องมาประเมินสถานการณ์กันใหม่
ส่วนกรณีที่ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปเยือนมาเลเซียเมื่อวานนี้ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ไปพูดคุยกับทางมาเลเซียก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทางไทยได้ขอความร่วมมือหลังเกิดเหตุการณ์ ซึ่งทางมาเลเซียก็พร้อมจะให้ความร่วมมือ ส่วนการพูดคุยต้องเลื่อนออกไป ตามข้อมูลที่ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง มาชี้แจง ซึ่งจะต้องชะลอออกไปก่อน เพื่อตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
ขณะเดียวกันเตรียมประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ วันพฤหัสบดี หรือวันศุกร์ ซึ่งจะมีการสรุป และประเมิน สถานการณ์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะต้องมีการทบทวนเรื่องของมาตรการความปลอดภัย รวมถึงความมั่นคงที่จะต้องเพิ่มงานให้เข้มข้นขึ้น ขณะที่การพูดคุยก็ต้องมาดูว่าเกิดเหตุการณ์จากตรงไหน กลุ่มใด ดังนั้น ช่วงนี้จำเป็นต้องชะลอการพูดคุยออกไปก่อน
ก่อนหน้านี้ การข่าวมีการประเมินว่าอาจมีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีการแทรกซึมมาจากกลุ่มตะวันออกกลาง นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้จะต้องติดตามตรวจสอบตามขั้นตอน แต่ในความจริงแล้วในการปฏิบัติสิ่งที่เกิดขึ้นของกลุ่มผู้เห็นต่างบางกลุ่ม ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างชาติ ย้ำว่าเป็นเรื่องภายในของเราเอง
อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เวลา 13:00 น. วันพรุ่งนี้