“ธรรมนัส”แจงชัดบินโมนาโกพาครอบครัวพักผ่อน ลั่นไม่ใช่พวกอีแอบ ไม่จำเป็นต้องบินไปพบ “ทักษิณ” ข้ามทวีป

วันนี้(29 ก.ค.)ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว ภายหลังมีกระแสข่าวว่าได้มีการเจรจากับพรรคเพื่อไทยที่ประเทศโมนาโก เพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีว่า
“ผมเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงครับ ไปพักผ่อนกับครอบครัว ไม่มีเรื่องการเมืองครับ
ผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอท่านทักษิณถึงโมนาโก
ผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหน แค่เช็คการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับ
พร้อม #ไม่มีปฏิญญาMonaco
ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ตนใช้เวลาปิดสมัยประชุมเดินทางไปพักผ่อนกับภรรยาและลูก ๆ ซึ่งเป็นแผนการเดินทางที่วางเอาไว้ล่วงหน้ามาสักพักแล้ว โดยไม่มีการพบปะกับท่านทักษิณแต่อย่างใด