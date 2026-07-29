เปิดงาน “Northern Business Hub” มหกรรมส่งต่อความสุขจากขุนเขา สู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย “เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน” เชื่อมโยงการค้า สร้างโอกาสผู้ประกอบการสู่ตลาดเมืองหลวง

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบูรณาการการค้า การลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เปิดงาน “Northern Business Hub มหกรรมส่งต่อความสุขจากขุนเขา สู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ และนำสินค้าอัตลักษณ์ของภาคเหนือสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารจากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักลงทุน สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
การจัดงานครั้งนี้เป็น กิจกรรมครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อเนื่องจากการจัดงาน Northern Best Deal ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–19 กรกฎาคม 2569 ณ จังหวัดน่าน และประสบความสำเร็จในการเปิดโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
สำหรับงาน Northern Business Hub จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ภายใต้แนวคิด “มหกรรมส่งต่อความสุขจากขุนเขา สู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย” เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน และการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังมีสินค้าอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์ชุมชน งานหัตถกรรม และสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาค
ภายในงานมีผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน กว่า 80 คูหา นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพ ทั้งสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า GI ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า BCG งานหัตถกรรม สินค้าไลฟ์สไตล์ และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของทั้ง 4 จังหวัด พร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้ซื้อ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การต่อยอดทางการค้าและการลงทุนในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมความบันเทิงตลอดระยะเวลาการจัดงาน เพื่อสร้างสีสัน กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และส่งเสริมการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
การดำเนินโครงการบูรณาการการค้า การลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีเป้าหมายสร้างมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และผลักดันให้เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 20 คู่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การสร้างรายได้ การจ้างงาน และการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ซื้อ นักลงทุน และผู้สนใจ ร่วมเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการทั้ง 4 จังหวัด ภายในงาน Northern Business Hub : มหกรรมส่งต่อความสุขจากขุนเขา สู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย “เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน