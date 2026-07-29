ตามดู ฐานเงินเดือน "ปลัดเทศบาล - ปลัดกระทรวง" ล่าสุด ได้คนละเท่าไร? หลัง "รองนายกฯปกรณ์" ประกาศปรับโครงสร้างฯ ครั้งใหญ่

ตามดู ฐานเงินเดือน "ปลัดเทศบาล - ปลัดกระทรวง" ฐานเงินล่าสุด ได้คนละเท่าไร? หลัง "ปกรณ์ นิลประพันธ์" รองนายกรัฐมนตรี ที่รับนโยบายนายกฯอนุทิน เตรียมปรับครั้งใหญ่ ออกมาโวยแหลก! "ปลัดเทศบาล " บางแห่ง มีเงินเดือนและค่าตอบแทนเยอะกว่า "ปลัดกระทรวง" ที่ดูแลคนทั้งประเทศและรับผิดชอบภารกิจมหาศาล ได้อย่างไร
วันนี้ (29 ก.ค.2569) หลังจากนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่
ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีให้นโยบายไว้ ถือเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลยอมรับความจริงว่า ระบบราชการไทยปัจจุบันไม่อาจเดินหน้าด้วยโครงสร้างเดิมได้อีกต่อไป
โดยเฉพาะ ความไม่เป็นธรรมนี้ เกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตนเอง โดยไม่ได้ล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. เหมือนข้าราชการส่วนกลาง
รัฐบาลจึงเตรียมมอบหมายให้ "กรมบัญชีกลาง" จัดทำระบบบัญชีกลาง เพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสตามนโยบายบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่
“เป็นไปได้ยังไงที่ปลัดเทศบาลมีเงินเดือนและค่าตอบแทนเยอะกว่าปลัดกระทรวง ดูแลคนทั้งประเทศและรับผิดชอบภารกิจมหาศาล จึงต้องปรับครั้งใหญ่"
เขาระบุว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้และปรับลดจำนวนคนให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อให้โครงสร้างทั้งหมดล้อไปกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่ตรวจสอบได้
"เรามุ่งหวังให้เกิดการปรับวิธีทำงานใหม่ที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไป โดยต้องมีมาตรฐานบัญชีที่เป็นกลาง เพื่อให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณนั้นมีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้รับจริง ๆ” รองนายกฯ กล่าว
จากข้อมูล "การประกาศเงินเดือนบัญชี 6" ที่ ข้าราชการท้องถิ่น ออกมาทวง รมว.มหาดไทย ตาม มติของคณะกรรมการกลาง (ก.กลาง) ที่ให้เปลี่ยนระบบเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นจาก "ระบบขั้น" เป็น "ระบบเงินเดือนแบบช่วง (บัญชี 6)"
พร้อมทั้งใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนใน "ระบบร้อยละ" โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
ซึ่งเมื่อ 11 ม.ค.2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 30 ธ.ค.2568 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2569 และมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.2569 เป็นต้นไป
มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกการ "เลื่อนขั้นเงินเดือน" ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามโครงสร้างอัตราเงินเดือน บัญชี 5 โดยเปลี่ยนเป็นการ "เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ" ตามโครงสร้างอัตราเงินเดือน บัญชี 6 แทน
เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลาย แก้ไขข้อจำกัดของการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น สามารถสะท้อนผลงานและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้น
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศใช้มาตรฐานทั่วไป
ขณะที่ "สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย" ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จะได้แจ้งประกาศข้างต้นพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการออกมาตรฐานทั่วไปและแนวทางปฏิบัติต่อไป
แต่ผ่านมา 6 เดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรงมหาดำทย ยังไม่ได้ลงนาม
พบว่า "ประกาศเงินเดือนบัญชี 6" ระบุถึง โครงสร้าง บัญชีเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เฉพาะตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น เช่น ปลัดอบจ. ปลัดเทศบาล และปลัด อบต.
ระดับสูง ขั้นต่ำ เงินเดือน 25,770 บาท ขันสูง 80,450 บาท ,ระดับกลาง ขั้นต่ำ 22,700 บาท ขั้นสูง 68,640 บาท และ ระดับต้น ขั้นต่ำ 15,850 บาท ขั้นสูง 51,140 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับ บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร เช่น ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ
พบว่า ระดับต้น ขั้นสูง 74,320 บาท ขั้นต่ำ 51,140 บาท ขั้นต่ำชั่วคราว 24,400 บาท และ ระดับสูง ขั้นสูง 76,800 บาท ขั้นต่ำ 56,380 บาท และ ขั้นต่ำชั่วคราว 29,980 บาท.