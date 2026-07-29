คืบหน้าโปรเจกยักษ์หนองบัวลำภู "งบกลุ่มจังหวัด" ผุด Dino Water Park เฟส 2 มูลค่า 45 ล้าน เน้นไดโนเสาร์ขยับได้ 10 สายพันธุ์ ตัวละเกือบ 2 ล้าน

เปิดความคืบหน้า โปรเจกยักษ์ "งบกลุ่มจังหวัด ปี69" มูลค่า 45 ล้าน พื้นที่อีสานตอนบน 1 จ.หนองบัวลำภู โครงการ Dino Water Park เฟส 2 รองรับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ลุ่มแม่น้ำโขง ล่าสุดได้ผู้รับเหมาแล้ว เน้นสร้าง "หุ่นจําลองไดโนเสาร์ขยับได้" 10 สายพันธุ์ ตกตัวละ 1.3 ล้าน เฉพาะพันธุ์ "แบรคิโอซอรัส" แพงสุด 1.99 ล้าน รวมถึง "งานสระว่ายน้ำ" มูลค่า 3.39 ล้าน รวมถึง "เครื่องเล่นสปริง" หัวสัตว์นานาชนิด ตัวละ 1.5 หมื่น รวม 1.5 ล้าน
วันนี้ (29 ก.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า ต่อการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakee Route) ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2569
ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โครงการงบ Function จังหวัดหนองบัวลำภู และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
กิจกรรม การก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ไดโนเสาร์และสวนน้ำหาดโนนยาว (Dino Water Park) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ นภ ๐๐๒๒-๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ 24 เมษายน 2569
พื้นที่ก่อสร้างบริเวณ ตําบลโคกใหญ่ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย งบประมาณ 45,000,000 บาท หน่วยดําเนินการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู สังกัดกระทรวงมหาดไทย จากราคากลาง 45,156,655.08 บาท
โดยพบว่า เมื่อ 19 เม.ย. จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกประกาศ ยกเลิกโครงการ ระบุเพียงว่า มีผู้ยื่นซองเพียงเจ้าเดียว แต่ต่อมา จังหวัดฯได้จัดประกวดราคาอีกครั้ง
และ เมื่อ 8 พ.ค. 2569 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้าง "บริษัท ดับเบิ้ลเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด" ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น วงเงิน 44,857,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ล่าสุดพบว่า โครงการนี้ ผู้รับเหมา ได้เข้าพื้นที่แล้ว โดยมีลักษณะงาน ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างกําแพงกันดิน อาคารห้องน้ํา อาคารอเนกประสงค์ สระว่ายน้ําและ เครื่องเล่น ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น และหุ่นจําลองไดโนเสาร์ขยับได้
ทั้งนี้ เมื่อต้นเดือน ก.ค. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.ธ.จ.หนองบัวลำภู) ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดหนองบัวลำภู
นอกจากนี้ ยังพบว่า TOR หรือ ขอบเขตงาน ในส่วนที่น่าสนใจ แยกเป็นงานผังบริเวณ วงเงิน 19,909,808.66 บาท งานอาคาร วงเงิน 6,343,041.72 บาท เช่น งานสระว่ายน้ำ ขนาด 26 X 13 เมตร ลึก 0.04 เมตร วงเงิน 3.39 ล้านบาท และ งานคุรุภัณฑ์ 13 ล้านบาทเศษ
ขณะที่งาน หุ่นจําลองไดโนเสาร์ขยับได้ พร้อมชุดควบคุมเดินสายไฟฟ้า วงเงินรวม 10 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย
- A ไดโนเสาร์สายพันธุ์ แบรคิโอซอรัส (Brachiosaurus) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 18.00 ม. วงเงิน 1.99 ล้านบาท
-B ไดโนเสาร์สายพันธุ์ แอลเบอร์โตซอรัส (Albertosaurus) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10.00 วงเงิน 1.35 ล้านบาท
-C ไดโนเสาร์สายพันธุ์ คาร์โนทอรัส (Carnotaurus) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10.00 ม. วงเงิน 1.33 ล้านบาท
-D ไดโนเสาร์สายพันธุ์ ไดโลโฟซอรัส (Dilophosaurus) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10.00 ม. วงเงิน 1.33 ล้านบาท
- E ไดโนเสาร์สายพันธุ์ อินโดมินัส เร็กซ์ (Indominus Rex) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10.00 ม. วงเงิน 1.35 ล้านบาท
- F ไดโนเสาร์สายพันธุ์ อัลโลซอรัส (Allosaurus) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10.00 ม. วงเงิน 1.35 ล้านบาท
- G. ไดโนเสาร์สายพันธุ์ แองคิโลซอรัส (ankylosaurus) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร วงเงิน 1.35 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมี งานครุภัณฑ์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง (OUT DOOR) ชุดเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 17.20 x 5.30 X 4.80 เมตร วงเงินรวม 1.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
เครื่องเล่นสปริงกบ เครื่องเล่นสปริงผึ้ง เครื่องเล่นสปริงช้าง เครื่องเล่นสปริงปลา เครื่องเล่นสปริงหมู เครื่องเล่นสปริงกวาง เครื่องเล่นสปริงหนอน และ เครื่องเล่นสปริงไดโนเสาร์ ตัวละ 1.5 หมื่นบาท
สำหรับโครงการนี้ กำหนดเวลาดำเนนการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 340 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (19 พ.ค.2569)
ขณะที่ Dino Water Park เฟสแรก เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณก่อสร้าง เฟสแรก ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณโครงการ 25,633,800 บาท ดำเนินการโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู เช่นกัน.