ทหารไทยขาขาดอีก1! เหยียบกับระเบิดบ้านหนองจาน หลังเข้าสำรวจพื้นที่ นำส่งรพ.อรัญฯ

ด่วน! ทหารเหยียบกับระเบิดอีกแล้วที่บ้านหนองจาน ข้อเท้าซ้ายขาด และแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดมีแผลฉกรรจ์ หลังเข้าสำรวจพื้นที่ นำส่งรพ.อรัญฯ
วันนี้ (29ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหน่วย นปท.1 ได้เข้าปฏิบัติงานตามปกติ พื้นที่อันตรายยืนยัน CHA 27-01/01 บ้านหนองจาน (นอกพื้นที่ที่เราควบคุมจากการรบ) ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จว.สระแก้ว ขนาด พื้นที่ 80,800 ตร.ม. ปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตร.ม. คงเหลือ พื้นที่อันตรายยืนยัน 18,800 ตร.ม.คิดเป็น 23.27 %
โดย จ.ส.อ.อุดมศักดิ์ นึกมั่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิค สังกัด ม.พัน.30 ได้เข้าปฏิบัติงานสำรวจทางเทคนิคในพื้นที่ ในระหว่างปฏิบัติงานได้ตรวจพบแนวทุ่นระเบิด PMN ( ทุ่นระเบิดเก่า) จึงได้ทำการตรวจบริเวณรอบรอบข้างเพื่อหาขอบเขตของแนวทุ่นระเบิด และได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN เมื่อเวลา 1100 น. ทำให้ กำลังพลได้รับบาดเจ็บ ข้อเท้าซ้ายขาด และแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดมีแผลฉกรรจ์ เจ้าตัวรู้สึกตัว
จากนั้นชุดได้หยุดปฏิบัติงาน และ ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศ