"เสรีพิศุทธ์" ไม่ไกล่เกลี่ยถูก "เนวิน" ฟ้องหมิ่นปมเขากระโดง ลุยขอศาลออกหมายเรียกพยาน-เอกสาร

ไม่ไกล่เกลี่ย! "เสรีพิศุทธ์" เมิน คดี “เนวิน” ฟ้องหมิ่นปมที่ดินเขากระโดง เดินหน้าลุยต่อ จ่อขอศาลออกหมายเรียกพยาน-เอกสาร ซักค้านในคดี
วันนี้ (29ก.ค.) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรรีรวมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ถึงกรณีที่ศาลบุรีรัมย์นัดไกล่เกลี่ย คดีที่นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จ ในวันที่ 6 ส.ค. ว่า ตนไม่ไกล่เกลี่ยเพราะตนต้องการพิสูจน์ความจริง และตนได้โทรศัพท์แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศาลให้แจ้งผู้พิพากษาเจ้าของคดีว่าตนไม่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเรื่องดังกล่าวและขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนพิจารณา และในวันพรุ่งนี้ (30 ก.ค.) ตนจะเดินทางไป จ.บุรีรัมย์ พร้อมกับทนายความเพื่อลงพื้นเก็บพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริง ก่อนที่จะเริ่มไต่สวนคดีในวันที่ 17 ส.ค. นี้
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุต่อว่า และในวันที่ 31 ก.ค. ตนจะไปที่ศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารต่างๆและพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านด้วย