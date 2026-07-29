"มงคลกิตติ์"เตรียมเปิดตัว“พรรคก้าวล้ำ”ชู ฝันไทยสู่จักรวาล ปักธงพาคนไทยบุกอวกาศ สร้างจูราสสิคพาร์คไดโนเสาร์โรบอต ด้าน"ทนายอนันตรักษ์"นั่งเลขาฯ

วันนี้(29 ก.ค.)นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2569 เพื่อจัดตั้งพรรคก้าวล้ำ โดยระบุว่า ตนจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ซึ่งพรรคจะมีตัวแทนจากกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่า ผู้ถือบัตรชั้น 2-3 และ 4 เข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งอยู่ระหว่างเปิดรับบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรค
สำหรับนโยบายของพรรค มีทั้งด้านกลาโหม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะนโยบายด้านอวกาศ ได้แก่ การส่งคนไทยท่องเที่ยวอวกาศ การจัดตั้งกองทัพอวกาศ การสร้างสถานีอวกาศของคนไทย รับจ้างผลิตและส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร รวมถึงโครงการสำรวจหาแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ของมนุษย์ในอนาคต ตั้งแต่ดวงจันทร์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ไปจนถึงดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการสร้าง "จูราสสิคพาร์คไดโนเสาร์โรบอต" พร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับบริษัท Colossal Biosciences พัฒนางานด้านพันธุวิศวกรรม รวมถึงโครงการรถยนต์บินได้
"ถ้าประเทศอื่นไปถึงอวกาศได้ ทำไมประเทศไทยจะไปไม่ได้ พรรคก้าวล้ำทำได้ ขอแค่ประชาชนให้โอกาส วันนี้อวกาศและไดโนเสาร์อาจดูเป็นความฝัน แต่วันหนึ่งจะกลายเป็นความจริงของคนไทย ทุกความสำเร็จของโลก ล้วนเริ่มต้นจากความฝัน พรรคก้าวล้ำพร้อมทำให้เป็นจริง" นายมงคลกิตติ์ กล่าว
ขณะที่นโยบายด้านอื่น ๆ ยังประกอบด้วยการเพิ่มกำลังพลและสวัสดิการทหาร ควบคู่กับแนวคิดยกเลิกการเกณฑ์ทหาร การขุดคลองไทยเส้นทาง 9A การพัฒนาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ 9 โซน โครงการสร้อยไข่มุกอ่าวไทยสร้างเกาะเทียม 9 เกาะ แก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้สามารถมีคู่สมรสได้มากกว่า 1 คน รวมถึงนโยบายด้านคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการจัดหาคู่ให้ประชาชน โครงการปั๊มบุตรปีละ 1 ล้านคน การพัฒนาคลองในกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพน้ำที่สามารถดื่มได้ และโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มเงินเดือนและเลื่อนระดับ ตลอดจนโครงการด้านสุขภาพและบุคลิกภาพอื่น ๆ ซึ่งเตรียมนำเสนออย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่จัดตั้งพรรค
ส่วนทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน เตรียมนั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรคก้าวล้ำโดยจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีทุ่งสง มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งสง ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลับรามคำแหง สำเร็จหลักสูตรวิชาว่าความ พ.ศ.2557