“การดี” ชวนลงชื่อหยุด TH-AI Passport รับไม่ได้ “ทุจริตอย่างถูกระเบียบ” จี้ทบทวนงบ 1.6 พันล้าน

ส.ส.ปชป. ชวนลงชื่อหยุด TH-AI Passport ซัด “ทุจริตอย่างถูกระเบียบ” รับไม่ได้ จี้ทบทวนงบ 1.6 พันล้าน ชี้ “ทุจริตอย่างถูกระเบียบ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” ขอบคุณผู้ที่ส่งกำลังใจและร่วมติดตามการตรวจสอบโครงการดังกล่าว
วันนี้ (29ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางการดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เผยแพร่ข้อความจากแคมเปญสาธารณะ “หยุด TH-AI Passport” ซึ่งเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อผ่านเว็บไซต์ Stopaipass เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบการใช้งบประมาณกว่า 1,621 ล้านบาท โดยระบุว่า การลุกขึ้นตั้งคำถามต่อโครงการมีเป้าหมายเพื่อปกป้องเงินภาษีของประชาชนให้ถูกใช้อย่างโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง พร้อมระบุว่า “เงินภาษีทุกบาทต้องตรวจสอบได้”
ในข้อความของแคมเปญยังระบุว่า ขณะนี้นางการดีเป็นผู้ที่ยังคงติดตามและตรวจสอบโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดแฮชแท็ก เช่น #ตรวจสอบอย่างโปร่งใส และ #หยุดงบไม่คุ้มค่า
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แคมเปญดังกล่าวจัดทำโดยกลุ่มผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย ซึ่งระบุว่าไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหรือหน่วยงานใด โดยหน้าเว็บไซต์ของแคมเปญระบุจุดยืนว่า ไม่ยอมรับ “การทุจริตอย่างถูกระเบียบ” ให้กลายเป็นมาตรฐานของประเทศ แม้โครงการจะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบราชการครบถ้วน แต่ประเด็นสำคัญคือการขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
แคมเปญยังระบุว่า “ถูกระเบียบ” ไม่ได้หมายความว่า “ถูกต้อง” หรือ “คุ้มค่า” พร้อมย้ำว่า ไม่ได้เรียกร้องให้ทบทวนเพียงโครงการเดียว แต่ต้องการปฏิเสธมาตรฐานการใช้งบประมาณสาธารณะที่อนุมัติโครงการมูลค่าหลายพันล้านบาท โดยไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เปิดเผยล่วงหน้า ไม่มีเกณฑ์ประเมินผลที่ชัดเจน และไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
พร้อมกันนี้ แคมเปญได้เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อส่งข้อเรียกร้องถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ยุติโครงการ TH-AI Passport และเปิดให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณอย่างรอบด้าน