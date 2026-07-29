รัฐบาลลั่นไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ชะลอตามคำสั่งศาล ไม่กระทบสิทธิจ่อุทธรณ์คำสั่ง-คุ้มครองสิทธิ

รองโฆษกรัฐบาล ชี้แจงชัด ไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม แค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาล ย้ำไม่กระทบสิทธินายจ้างและผู้ประกันตน พร้อมเตรียมอุทธรณ์คำสั่ง - คุ้มครองสิทธิผู้ประกันตน
วันนี้ (29ก.ค.) ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไข ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้น กรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมาย และพร้อมเดินหน้าทบทวน เพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาล และคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตน รวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุน
ทั้งนี้ คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการ ซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็ว
ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ย้ำว่า เมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันที และต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาล ซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่ หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมาย ทางสำนักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการทันที เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตน