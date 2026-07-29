“เทพไท” จี้ กกต.ยึดมติอนุฯชุด 26 ส่งฟ้องคดีฮั้ว ส.ว.ต่อศาลฎีกาฯ ชี้ตั้งอนุฯชุด 36 ที่สั่งไม่ฟ้องยิ่งเพิ่มข้อกังขา

อดีตสส.ปชป. จี้ กกต.ยึดมติอนุฯ ชุด 26 ส่งฟ้องคดีฮั้ว ส.ว.ต่อศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง ชี้การตั้งอนุฯ ชุด 36 ที่เห็นสั่งไม่ฟ้องยิ่งเพิ่มข้อกังขาสังคม พร้อมเรียกร้อง กกต.แสดงความบริสุทธิ์ใจและพิสูจน์ความเป็นกลางในการทำหน้าที่
วันนี้ (29 ก.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงความคืบหน้าคดีฮั้วการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า ขณะนี้สังคมกำลังจับตาการตัดสินใจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าจะมีมติสั่งฟ้องคดีต่อศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง หรือไม่ หลังมีการสืบสวนสอบสวนจากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการฮั้วเลือก ส.ว. การจัดจ้างลงคะแนน การโหวตแบบบล็อกโหวต และการใช้โพยในการลงคะแนน ซึ่งอาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
นายเทพไทกล่าวว่า จากการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนกว่า 80,000 หน้า ก่อนที่คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ชุดที่ 26 ซึ่งมีรองเลขาธิการ กกต.เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ จะมีมติเห็นว่าคดีมีมูล และเสนอให้สั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องรวม 229 คน แบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 138 คน และบุคคลภายนอกรวมถึงนักการเมืองอีกจำนวนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ต่อมา กกต.ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดพิเศษ หรือชุดที่ 36 ขึ้นมาพิจารณาความเห็นของชุดที่ 26 ทั้งที่โดยปกติ กกต.มีอนุกรรมการเพียง 35 คณะ โดยอนุกรรมการชุดที่ 36 มีมติ 5 ต่อ 2 เห็นว่าคดีไม่มีมูลและเสนอให้สั่งไม่ฟ้อง ส่งผลให้ กกต.ชุดใหญ่ต้องเป็นผู้ตัดสินว่าจะยึดตามความเห็นของอนุกรรมการชุดใด
นายเทพไทระบุว่า การตั้งอนุกรรมการชุดที่ 36 ทำให้เกิดข้อสงสัยจากสังคมว่า อาจเป็นการสร้าง “ทางลง” ให้กับคดี โดยใช้มติของคณะดังกล่าวเป็นเหตุผลในการไม่สั่งฟ้อง จึงทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามต่อความเป็นกลางของ กกต. โดยเฉพาะเมื่อ กกต.ชุดปัจจุบันได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสภาชุดที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็น “สายสีน้ำเงิน” จึงเกิดคำถามว่าจะสามารถพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับ ส.ว.กลุ่มดังกล่าวได้อย่างเป็นอิสระหรือไม่
“ขอเรียกร้องให้ กกต.มีมติสั่งฟ้องตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่ 26 และส่งสำนวนให้ศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง เป็นผู้วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม พร้อมขอให้ กกต.แสดงความบริสุทธิ์ใจและรับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนต่อคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างยิ่งในขณะนี้”นายเทพไทกล่าว