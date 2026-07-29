รัฐบาลลุยช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจริงที่จนจริง แต่มีชื่อถือหุ้น-กก.บริษัท มียื่นแล้ว 700 รายตรวจสอบฟรี

รองโฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีจนจริง แต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า 700 ราย ย้ำตรวจสอบฟรี ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
วันนี้ (29ก.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน/บริษัท รวมถึงนิติบุคคล ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 ราย พบเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน/บริษัท จำนวน 122,324 ราย และมีชื่อในนิติบุคคล จำนวน 139,804 นิติบุคคล ซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า 1 นิติบุคคล
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล ปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า 700 ราย ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล และข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไป สำหรับผู้ที่จนจริง แต่ถูกนำชื่อไปใช้ หรือนำไปแอบอ้าง เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการ หรือหุ้นส่วน สามารถมายื่นตรวจสอบ และยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้ เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไป ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ กรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน/บริษัท และมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูล สามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4376