"เซมเบ้" เผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้ว ยอมรับ กสถ.ใช้บัญชีไม่ถูกต้อง เรียกประชุมสัปดาห์หน้ารับรอง 1.1 หมื่นราย ฟัน 5.9 พันราย

รองปลัด มท.เผย ตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้ว ใช้บัญชีแรกที่บันทึกหลังตรวจกระดาษคำตอบเสร็จในวันสอบ รับ กสถ.ใช้บัญชีไม่ถูกต้องมารับรองผล เตรียมประชุม กสถ.สัปดาห์หน้า รับรองรายชื่อผู้สอบผ่านบริสุทธิ์ 11,030 ราย จ่อเช็กบิล 5,925 รายแก้คะแนนสอบ
วันที่ 28 ก.ค.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่น ประจำปี 2568 ว่า กระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 คน รวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งหลังจากประกาศผลและบรรจุ มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 คน และต่อมาในภายหลัง พบว่าได้มาโดยผิดปกติ ไม่สุจริตหรือไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็น จึงต้องยกเลิกบัญชีนั้นและใช้บัญชีที่ถูกต้อง พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ เนื่องจากกระดาษคำตอบ ได้ถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบแล้ว ซึ่งมีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันเวลาชัดเจน และเป็นบัญชีที่ถูกต้อง แต่จากการประชุม คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) พบว่ามีการนำบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรอง จำนวน 55,193 ราย และมีส่งไปบรรจุตามที่ต่าง ๆ ซึ่งหลังจากปรากฏการทุจริต จึงนำบัญชีที่ถูกต้องและมีอยู่แล้วกลับมาใช้ได้เลย ทำให้มีผู้สอบผ่านอยู่ 50,064 ราย มีผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,268 และผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 ราย ในจำนวนนี้ มีทั้งสอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่าน 5,129 ราย และผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วและไม่รู้แก้คะแนนทำไม อีก 790 ราย
ดังนั้น บัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่ ซึ่งเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้เอามาใช้ โดยประธาน กสถ. ได้ลงนามแล้ว ซึ่งใช้เวลาตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.ถึงเมื่อวานนี้ (27 ก.ค.) เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ใช้ทั้งคนร่วมตรวจสอบกับเครื่องอีกรอบหนึ่ง เพื่อเป็นการตรวจทาน เพื่อลดความผิดพลาด เพื่อให้ถูกต้องมากที่สุด ยอมรับว่าช้านิดนึง แต่ก็ทำงานกันไม่เคยหยุด ซึ่งกระบวนการนี้คือ แอ็คชันที่ 8
ส่วน แอ็กชันที่ 9 จะมีการเรียกประชุมกสถ.ในสัปดาห์หน้า เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มใหม่ สำหรับกลุ่มที่สอบได้อยู่แล้ว จะดำเนินการต่อไปอย่างไร // กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง จากที่คะแนนต่ำ ไม่น่าจะได้บรรจุ แต่บรรจุไปแล้วรวม 5,000 กว่าคน จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งจะมีการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัด // กลุ่มที่ 3 ที่มีการแก้ไขคะแนน ทั้งที่สอบผ่าน จะดำเนินการอย่างไร ทางกสถ.จะมีการกำหนดแผนขึ้นมา เป็นแอคชันที่ 9 ต่อไป แม้ว่าจะใช้เวลามากอาจไม่ทันใจ แต่ก็ถือว่าเดินมาสู่จุดที่ถูกต้องแล้ว และตนจะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้ดีที่สุด
ส่วนที่มีข้อเสนอจาก นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ประธาน กมธ. ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร จะต้องขึ้นแบล็คลิสต์กับ มศว. ด้วยหรือไม่ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เสร็จสิ้น ทิ้งงานจากปัญหาที่เกิดขึ้น นายนิรัตน์ เผยว่า ได้หารือกันในเรื่องนี้เพราะเกิดความเสียหายในวงกว้าง กระทบคนหมู่มาก และตอนนี้กำลังหารือกับ กฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุดสูง และกรมบัญชีกลาง เราจะเดินอย่างไรให้ถูกกฎหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อป้องกันความเสียหายจะเกิดขึ้นอีก
นายนิรัตน์ ยังย้ำว่า กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สอบผ่านหลังตรวจสอบและประกาศผลใหม่แล้ว สถานะไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงรับราชการได้ตามปกติ มีจำนวน 11,030 คน แม้อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ผลสอบยังคงเดิม เพราะเป็นผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
ส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 คน ซึ่งรวมทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์กว่า 5,129 คน ต้องหลุดทันที และถูกเพิกถอนการบรรจุ ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วกว่า 3,000 คน ซึ่งจะต้องถูกเพิกถอนการบรรจุเช่นกัน
ส่วนหลังจากนี้จะมีแอ็กชันที่ 10 หรือไม่ นายนิรัตน์ กล่าวว่า ภายหลังที่ กสถ. กำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับผู้สอบแต่ละกลุ่มแล้ว เรื่องจะถูกส่งต่อให้ ก. กลาง พิจารณา ทั้งในส่วนของบัญชีเดิมและบัญชีใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบ เมื่อประกาศบัญชีใหม่แล้ว ก. กลาง จะจัดส่งรายชื่อไปยังแต่ละจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจะเห็นเฉพาะรายชื่อในพื้นที่ของตนเอง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ก. จังหวัด จะส่งข้อมูลต่อให้ส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้ว หรือผู้ที่ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุและเลิกจ้าง โดยจะมีการแจ้งเหตุผลและฐานกฎหมายประกอบอย่างชัดเจน
นายนิรัตน์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ประกาศผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว แต่จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลของแต่ละจังหวัด เนื่องจากการเผยแพร่รายชื่อทั้งหมดอาจกระทบสิทธิส่วนบุคคล แม้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ใช่ความลับก็ตาม โดยรายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนหลังการประชุม กสถ. ในสัปดาห์หน้า ซึ่งขณะนี้บัญชีรายชื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว