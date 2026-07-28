มท.3 ขานรับมติคลัง ขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชน

วันนี้(28 ก.ค.)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง ภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปา ภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ลดภาระค่าครองชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า “การขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วน โดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการ บุคลากร และช่องทางอำนวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่พลาดสิทธิที่พึงได้รับ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต กระทรวงมหาดไทยจึงพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่างเต็มที่ เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเข้าถึงผู้มีสิทธิอย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับนโยบาย ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ และ ‘มหาดไทย ทำทันที (Action 5 Plus)’ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม”
ด้านนางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า กปน. พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 โดยให้การสนับสนุนไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (1 ทะเบียนบ้าน/บ้านเลขที่ ใช้ได้ 1 สิทธิ) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
• ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท รัฐสนับสนุนตามยอดที่ใช้จริง
• ค่าน้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท รัฐสนับสนุน 100 บาท และผู้ใช้สิทธิชำระส่วนต่าง
• ค่าน้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ใช้สิทธิชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวน
สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (e-KYC) ให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิกับ กปน. โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2569 ตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด และจะเริ่มใช้สิทธิในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิเดิมตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ยังสามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่องในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคม 2569 โดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังได้
กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 สามารถดำเนินการยืนยันตัวตน (e-KYC) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจะเริ่มใช้สิทธิในเดือนถัดไป และไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังได้
ผู้มีสิทธิสามารถลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ MWA e-Service https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet พร้อมตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือหน่วยรับลงทะเบียน ก่อนดำเนินการยืนยันสิทธิกับ กปน. ภายในระยะเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official @MWAthailand หรือ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง