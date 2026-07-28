"อนุทิน" ถกข้าราชการมหาดไทย ย้ำทำงานเป็นทีมไม่คิดเช็กบิลใคร อยู่อย่างสิงห์ เรียกศรัทธากลับคืน

"อนุทิน" ถกข้าราชการมหาดไทย ย้ำทำงานเป็นทีม ยันไม่หูเบา-ไล่เช็กบิลใคร สะท้อนใจปม "โกงสอบท้องถิ่น" ลั่นต้องอยู่อย่างสิงห์ทำงานด้วยความทุ่มเท เร่งเรียกศรัทธากลับคืน
วันที่ 28 ก.ค.ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานกระทรวงมหาดไทย โดย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี และ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนผู้บริหารส่วนราชการในกระทรวง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ ว่ามีการจัดพิธีถวายพระพรอยู่แล้ว เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยอยู่ใกล้กับสนามหลวง และพระราชวัง จึงถือโอกาสว่าทุกคนไม่น่าจะติดภารกิจอะไรเร่งด่วน เพราะเป็นวันหยุดราชการ จึงขอเชิญมาพบกัน จริงๆไม่มีวาระอะไร ไม่ถือว่าเป็นการประชุม แต่เราอยากมาพบหน้ากัน ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่าน ตนมีภารกิจมากมายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อทำให้ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพในการทำให้ต่างประเทศมีความเชื่อมั่นและเข้ามาดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การสร้างงาน ทำให้เกิดความมั่นคงเศรษฐกิจต่อประเทศ
ตั้งแต่เราเข้ามาดัชนีต่างๆ ของประเทศไทยมีการขยับตัว ยกระดับเพิ่มขึ้นแทบจะทุกมิติ เช่น ความเชื่อมั่นของประเทศไทย ซึ่งบริษัทที่ทำการจัดอันดับเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับ ประเทศไทยก็อยู่ในระดับที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการลงทุน มีความเชื่อถือได้ในทางเศรษฐกิจ เราไม่สามารถล็อบบี้เขาได้ เขาต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่จะหาได้ เพื่อจัดลำดับเรตติ้งของประเทศไทย ซึ่งมีหลักวิชาการที่คอยพึ่งเป็นเบื้องหลังอยู่ในอัตราที่สูงมากทีเดียว ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าปกติแล้วกับสถานการณ์เช่นนี้
เราผ่านวิกฤตน้ำมันตอนที่เกิดเหตุสู้รบในตะวันออกกลาง ทุกคนคงเห็นว่าความกังวลของเราคือกลัวไม่มีน้ำมันเข้ามาเพียงพอสำหรับความต้องการในประเทศ เราจะไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันได้ แต่เรามาประชุมขอความร่วมมือกันและกันแล้ว ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี ปัญหาต่างๆสำหรับกระทรวงมหาดไทย ถ้าเราต่างคนต่างทำงานอย่างจริงจัง ซึ่งปีนี้ตนเข้าปีที่ 3 แล้วที่อยู่กับทุกคน ไปดูในกระดานก็น่าจะ Top Five แล้ว ที่ทนมาได้ถึงทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจ เชื่อถือซึ่งกันและกัน ท่านเต็มที่ ตนก็เต็มที่ ต่างคนต่างทำหน้าที่ ไม่เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรที่เกินความสามารถ
นอกจากนี้ประเทศของเรายังเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า ปตท. บริษัทชั้นนำที่รัฐถือหุ้นใหญ่ก็เป็นเจ้าของเหมืองน้ำมัน ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับสูงทีเดียว สร้างความมั่นใจได้ว่าน้ำมันดิบยังถูกส่งเข้ามาในประเทศด้วยความสม่ำเสมอ ครั้งนี้ก็เช่นกัน
ส่วนการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆ เห็นไหมว่าตนไปราวมงานวันชาติของทุกประเทศ ไม่ได้ไปเพื่อไปขอร้อง ขอไวน์กิน แต่เราไป เพื่อให้เขาคิดว่า ไม่คิดว่าผู้นำแต่ละประเทศจะมีความร่วมมือต่างๆ เราเขาต้องการแสดงให้เราเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับเขา สถานทูตก็ต้องรายงาน
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า การที่ตนไม่ได้เข้ากระทรวงบ่อย ไม่ได้หมายความว่าขาดการติดต่อ โดยยังติดต่อด้วยความสม่ำเสมอ เพียงแต่ไม่ได้มานั่งที่นี่ เพราะมีภารกิจอื่นมากมาย แต่ก็มอบนโยบายไป ซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของนโยบายปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ ยาเสพติด สถานบันเทิง สถานบริการ เรื่องนอร์มินีที่ดิน ได้ฝากผู้ว่าฯ ดูแลให้ดี ไม่ต้องให้ส่วนกลางลงไป
“ผมก็เจ้าโซเชียลคนนึง มีส่งข้อมูลมาให้เต็มเลย ว่าจังหวัดนี้มีบ่อนหรือสถานบริการ จังหวัดนี้ผู้ว่าหลับตาข้างตึง ซึ่งตนแยกแยะเป็น ผมเป็นคนหูหนัก ไม่ใช่หูเบา ได้ข้อเท็จจริงมาก็ต้องพิสูจน์ ไม่ต้องไปกังวลว่าผมไปฟังคนนี้มา แล้วมาขับเคลื่อนกดดัน ขอให้ปลัดได้พิจารณาโยกย้าย ผมไม่ใช่คนแบบนั้น ผมแยกแยะออก เข้ามากระทรวงนี้ไม่เคยเกลียดใครสักคนไม่มี ชอบทุกคน”
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ตนโชคดีมากที่ไปพักร้อนอยู่ 3 เดือนก็ยิ่งเห็นอะไร วันนี้ตนอยู่กับกระทรวงนี้ ในทางบริหารนานกว่าปลัดกระทรวงแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องการรับรู้ข้อมูล ความรู้สึก ความคิด ความอ่าน การมองหน้า สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนนี้มีอุปนิสัย สไตล์การทำงานอย่างไร เราต้องไม่ปิดโอกาสใคร และเลิกใช้คนนั้น นี่ก็จะเข้าเดือนสิงหาคม-กันยายน แล้ว ก็จะขอบอกว่าจะกดปุ่มรีเซ็ต และขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงผลงานต่างๆ ความจริงใจสำหรับตนไม่สำคัญ สำคัญคือเรื่องงานออกมาได้ดี เราเป็นข้าราชการจะไปผูกพันกับคนใดคนหนึ่งไม่ได้ ใครทำอะไรได้ก็ทำออกมาให้ดู ตนหายไป 3 เดือน กลับมาก็ไม่ได้ติใคร ตนต้องทำงานเป็นหลัก เพราะมีหัวโขนนายกรัฐมนตรี ที่หนักกว่า จึงอยากให้ทุกคนมองว่าวันนี้กระทรวงมาไทยมีนายกรัฐมนตรีควบด้วย ถ้าจะเอาอะไร ทำอะไรให้เจริญ ให้ประชาชนคุณภาพชีวิตดีขึ้น ก็บอกมา การที่รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย มาจากพรรคเดียวกัน มันก็คือทีมเดียวกัน
“วันนี้มีรัฐมนตรีช่วย ที่มาทำงาน คนเหล่านี้ไม่ใช่ลูกเทพ แต่เป็นคนที่ผ่านการเลือกตั้ง เป็น สส.เขต มีแค่ผมที่เป็น สส.บัญชีรายชื่อ ผมเชื่อว่าเขาเข้าใจชาวบ้านดี เราอยู่กระทรวงมหาดไทยต้องเข้าใจประชาชน ไม่ต้องกังวลเศรษฐกิจ เพราะเราไม่ใช่พ่อค้า นักธุรกิจ ขอให้เราขับเคลื่อนให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี นี่คือสิ่งที่เราทำหน้าที่ของเราเต็มที่ ผมเข้าใจดีว่าช่วงปีแรกที่กลับเข้ามา หลายคนก็ต้องอึดอัดบ้าง จะได้รู้ว่าเราอยู่กันอย่างไร ที่จะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้ และเกิดความไว้ใจกัน และผมพยายามประคับประคองกระทรวงนี้ให้ผ่านวิกฤตต่างๆไปด้วยดี และต้องขออภัยว่า 4 เดือนแรกที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ก็ต้องประคับประคอง อย่าว่าแต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่ได้กลับมา ผมก็ยังคิดว่าไม่ชัวร์เหมือนกัน เพราะอยู่ได้แค่ 2 เดือนถูกไล่ แล้วก็ต้องยุบสภา จากนั้นก็มาเป็นกอบเป็นกำ มีความมั่นใจในการผลักดันอะไรต่างๆ แล้วก็มาเจอวิกฤตการต่างๆมากมาย ทั้งน้ำท่วม ทั้งวิกฤตน้ำมันแต่เราก็ยังทำงานร่วมกัน“
นานอนุทิน กล่าวอีกว่า วันนี้รัฐบาลเพิ่งทำงานมาเข้าเดือนที่ 4 แต่รู้สึกมันเยอะแยะไปหมด เพราะปัญหาหลั่งไหลเข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน แต่ให้ดูดีๆว่าตรงไหนเป็นปัญหาที่เราทำให้เกิด มีเรื่องเดียวคือเรื่องสอบ ก่อนหน้านี้ไม่มี อะไรทุกอย่างเป็นไปด้วยดี มีวิกฤตการณ์ก็แก้ไขได้ แล้วเรื่องที่ดิน มาเฟีย มันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่าฯ อย่างเดียว ตำรวจ ทหารก็เข้ามาเกี่ยวข้อง ตนใช้ความเป็นนายกฯ ไปขอความร่วมมือตำรวจ ทหาร ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ถึงบอกว่าวันนี้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ต้องใช้สถานะของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ มีปัญหาเรื่องโกงข้อสอบ คุณความดีที่คนกระทรวงมหาดไทยเพียรพยายามทำมาให้ได้รับความน่าเชื่อถือ มันก็ราพนาสูร มันเกิดขึ้นได้ ก็ต้องมาดูตัวเองเหมือนกัน คนจับได้ก็ดันเป็นคนนอก แต่สำหรับตนเขเามาที่มหาดไทย ไม่มีใครต้องจ่ายให้ ตนไม่เอาเรื่องพวกนี้ มีแต่ลงทุนด้วยซ้ำ แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่ตนไม่เข้ากระทรวง ตอนนี้ก็มีหน่วยงานข้างนอกเข้ามาดำเนินการแล้ว เป็นสิ่งที่น่าเสียใจ และเราต้องเร่งเอาความศรัทธากลับมา ตอนนี้ข้าราชการกระทรวงมหาไทยไปไหนก็เป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ ต่อให้บอกว่าไม่รู้เรื่อง คนจะเชื่อหรือไม่ ดังนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักฐาน ข้อมูล ข้อเท็จจริง ตรงนี้ช่วยกันไม่ได้ ก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทำกันเต็มที่ พร้อมย้ำว่าเราต้องอยู่อย่างสิงห์ ทำงานด้วยความทุ่มเท