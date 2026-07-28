สวน “ไอติม - ยิ่งชีพ” เปิดพิพากษาศาลสั่งจำคุก “ทิพย์เพ็ญพักตร์” หมิ่น “เจ๊รวย” จัดงานเปิดตัวผู้สมัคร สว.อำนาจเจริญ รับสารภาพเข้าใจผิด

จากกรณีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ (iLaw) รวมทั้งผู้สมัครสว. 4 คน จัดกิจกรรม "ครบรอบ 2 ปี เลือก สว.-เจาะลึกหลักฐานคดีฮั้ว สว. (ภาค 2)" เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยนายยิ่งชีพ กล่าวพาดพิงนางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สส.อำนาจเจริญ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย โดยอ้างว่าวันที่ 18 พ.ค. 2567 มีการจัดงานใหญ่ของนางสุขสมรวย ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยอ้างว่านางสุขสมรวยจัดงานนี้เพียง 2 วันก่อนเปิดรับสมัคร สว.
สำหรับกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนเรื่องนี้ไปยัง กกต.อำนาจเจริญ โดย กกต.อำนาจเจริญวินิจฉัย "ยกคำร้อง" อีกทั้งนางสุขสมรวยชนะคดีหมิ่นประมาทจากผู้ที่กล่าวหากรณีฮั้วสว.ไปแล้ว 1 คดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการค้นข้อมูลคำพิพากษาคดีที่นางสุขสมรวยชนะคดีในกรณีข้างต้นคือ คำพิพากษาศาลอาญา วันที่4 กพ.2568 (คดีดำที่ อ2030/2567 คดีเเดงที่ อ 281/2568) ระหว่างนางสุขสมรวย(โจทก์)กับนางทิพย์เพ็ญพักตร์ เฉลิมศรี(จำเลย) คดีหมิ่นประมาท โดย“จำเลยรับสารภาพ” นั้น ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี ปรับ 40,000 บาท เเต่จำเลยรับสารภาพ ลดโทษเหลือจำคุก 6 เดือน ปรับ 20,000 บาท เเต่จำเลยมีพฤติกรรมทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมาตลอด ไม่เคยต้องโทษจำคุก ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี และให้ลงคำขอโทษนางสุขสมรวยในหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ เป็นเวลา 7 วัน
โดยคดีดังกล่าวนางทิพย์เพ็ญพักตร์ยื่นคำร้องประกอบคำให้การ “รับสารภาพ” ต่อศาลอาญา ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2567 ใจความว่า “นางทิพย์เพ็ญพักตร์กระทำผิดโดยได้ข้อเท็จจริงจากชาวบ้านคลาดเคลื่อน โดยนางสุขสมรวย ซึ่งเป็นสส.อำนาจเจริญได้จัดงานที่บ้านพักซึ่งเป็นที่ทำการพรรค ได้เชิญครูและชาวบ้านมาร่วมงาน “ฮักแพง กินข้าวแลง ฮ่วมกัน” วันที่ 18 พ.ค. 2567 นางสุขสมรวยได้รับเชิญชวนเป็นเจ้าภาพสถานที่ ผู้มาร่วมงาน ได้มีผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.มีญาติของนางสุขสมรวย และคนที่มาร่วมงานไปสมัครรับเลือกเป็นสว. และได้รับเลือก 5 คน ทำให้นางทิพย์เพ็ญพักตร์ และขาวบ้านเข้าใจผิดว่านางสุขสมรวยเป็นผู้จัดงานเกี่ยวกับการจะสมัครเป็นสว. นางทิพย์เพ็ญพักตร์ในฐานะตัวเเทนเครือข่ายร่วมพัฒนาอำนาจเจริญได้รับมอบหมายให้มาร้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อาคารรัฐสภา ซึ่งได้เเถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวที่มาสอบถาม และ “ได้ทำผิดในคดีนี้” ขอศาลได้โปรดลงโทษนางทิพย์เพ็ญพักตร์ในสถานเบาด้วย
ส่วนรายละเอียดคำพิพากษาดังกล่าวระบุไว้ว่า “วันที่ 6 มิ.ย. 2567 จำเลยในฐานะประธานเครือข่ายร่วมพัฒนาอำนาจเจริญได้ไปที่อาคารรัฐสภา ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบโจทก์โดยกล่าวหาว่าโจทก์มีพฤติกรรมผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2561และหลังจากยื่นหนังสือแล้วจำเลยได้ใช้เครื่องขยายเสียงแถลงข่าวกล่าวกับผู้สื่อข่าวและผู้อยู่บริเวณดังกล่าว
โดยมีข้อความที่จำเลยได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงพฤติกรรมของโจทก์ ดังนี้ "ในนามตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาอำนาจเจริญ ได้รับฉันทะอนุมัติมายื่นหนังสือเพื่อสอบถามจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมี 4 หน่วยงานที่เราจะนำมายื่นในวันนี้(ประธานสภาผู้แทนราษฎร ,นายสมชาย แสวงการ ,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ,สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง )ซึ่งมีหัวข้อที่จะนำเรียนให้รับทราบข่าวสารข้อมูลในจังหวัดอำนาจเจริญและประชาชนทั่วไป"
ทั้งนี้จำเลยได้กล่าวถึงพฤติกรรมของโจทก์ต่อมาอีกว่า "สส.ผู้นี้ในนามของพรรคภูมิใจไทย คือ นางสุขสมรวย วันทนียกุล ได้มีการถูกฟ้อง ประทับรับฟ้องที่คดีอาญาทุจริตทางป้องกันที่อัยการภาคสาม ที่จังหวัดประทับรับฟ้องและตกเป็นจำเลยที่ 7คดี อท 41/2566 ตอนนี้เป็นพฤติกรรมที่ประพฤติมิชอบทุจริตต่อหน้าที่ ความประพฤติมิชอบเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง สำหรับผู้เป็นสมาชิกสภาราษฎรจึงเป็นประเด็นข้อที่หนึ่งที่มีหลักฐานพยานชัดเจน"
จำเลยได้กล่าวถึงโจทก์ต่อมาอีกว่า "เมื่อวันที่ 18พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่พรรคภูมิใจไทย สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในนามของส.ส. สุขสมรวย วันทนียกุล และ สส.ญาณินาถ เข็มนาค ที่ทำการพรรคภูมิใจไทยโดยเชิญหน่วยงานต่างๆ ใช้ชื่องานว่า "ฮักแพง กินข้าวแลง ฮ่วมกัน" จัดงานสังสรรค์ มีการจัดงานเลี้ยงเป็นซุ้มอาหารและมีหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนข้าราชการบำนาญ และประชาชนส่วนมากเข้าร่วมงานด้วย
ซึ่งหลังจากนั้นบุคคลที่เข้าร่วมในการจัดงานก็ได้เป็นผู้สมัคร สว. ในอาชีพต่าง ๆ ปรากฏภาพในงานเลี้ยงอย่างชัดเจน การจัดงานครั้งนี้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในจริยธรรมการเป็น สส. ที่ดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง สว. ได้ถูกปฏิบัติแล้ว และกฎหมายระเบียบของ กกต. แล้ว บุคคลที่มีส่วนสัมพันธ์กับ สส. ผู้นี้ คือนางสุพรรษา วันทนียกุล ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดอำนาจเจริญลงสมัครด้วย
เป็นที่น่าจับตามองในกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุ จึงเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่นางสุขสมรวยได้กระทำลงไปนั้น ขอให้ประธานสภาฯและหน่วยงานที่ได้มาขอความเป็นธรรมนั้น ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้คลายข้อสงสัยในนามของกลุ่มเครือข่ายอำนาจเจริญ จึงเป็นตัวแทนของชาวอำนาจเจริญนำหนังสือมายื่นเพื่อขอความเป็นธรรม และให้ค้นหาข้อเท็จจริงนำเสนอต่อประชาชนให้ประจักษ์ต่อไปด้วย ทั้งนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุก ๆ ท่าน"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อเท็จจริงกรณีนี้และเป็นพยานเอกสารประกอบสำนวนคำฟ้องคดีนี้พบว่า นายธนัญชัน สายสุด อดีตผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7 ส่งหนังสือถึงนางสุขสมรวย ลงวันที่ 12 พ.ค. 2567 เรื่อง ขอใช้สถานที่ โดยใจความของหนังสือระบุว่า “ด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีกำหนดจัดกิจกรรม งาน "ฮักแพง กินข้าวแลง ฮ่วมกัน" ขึ้นในวันที่ 18พฤษภาคม 2567โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี และมีนายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาร่วมงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในนามคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณศูนย์ประสานงานของท่าน ในการจัดงาน "ฮักแพง กินข้าวแลงฮ่วมกัน" ในวันที่ 18พฤษภาคม 2568และเข้าดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ตั้งแต่วันที่ 17พฤษภาคม 2567หวังว่าท่านจะให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณา”
โดยผู้ร่วมงานส่วนหนึ่งซึ่งมีภาพปรากฏในเอกสารงานไทอำนาจ “ฮักเเพง กินข้าวเเลง ฮ่วมกัน“ ที่ยื่นต่อศาลอาญาคือ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าฯอำนาจเจริญเเละนายสุทธิชัย จรูญเนตร สส.อุบลฯ พรรคภูมิใจไทย เขต5 (ผู้กล่าวพบปะบนเวที) ส่วนอีก 4 รายคือ นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ ,นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกอบจ.อำนาจเจริญ, นางสุขสมรวย และนางญาณีนาถ เข็มนาค สส.อำนาจเจริญ เขต2 พรรคภูมิใจไทย( ผู้ร่วมขึ้นเวที)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกันยังมีภาพการเเสดงดนตรีจากสมาคมดนตรีจังหวัดอำนาจเจริญ และชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม รวมทั้งภาพซุ้มอาหารจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่มาร่วมงาน ทั้งนี้ไม่พบภาพผู้สมัครสว.อำนาจเจริญ และทีมงาน “ขึ้นปรากฏตัวบนเวทีงานดังกล่าว” ปรากฏในเอกสารประกอบสำนวนนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่นายพริษฐ์เเละนายยิ่งชีพดำเนินการล่าสุดนั้น อาจจะทำให้เปิดช่องให้ผู้ที่โดนพาดพิงดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกนอกจากข้อหาหมิ่นประมาทที่นางสุขสมรวยเเจ้งความเอาผิดนายยิ่งชีพไปเเล้ว