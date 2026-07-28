“ทนายเชาว์” นำชาวห้วยขวางตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

“ทนายเชาว์” นำชาวห้วยขวางร่วมตักบาตรพระ 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 เผยจัดต่อเนื่องปีที่ 12 พร้อมเชื่อมั่นคนไทยส่วนใหญ่ยังจงรักภักดี และไม่มีผู้ใดสามารถสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
วันนี้ (28 ก.ค. 69) ที่เขตห้วยขวาง นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานชมรม“เรารักห้วยขวาง”ได้จัดกิจกรรมให้ชาวห้วยขวางและใกล้เคียงร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตห้วยขวางไปตามถนนประชาราษฏร์บำเพ็ญถึงสี่แยกห้วยขวาง ตลอดข้างทางมีนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชนร่วมใส่บาตรกันเป็นจำนวนมาก
นายเชาว์กล่าวว่า กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวห้วยขวาง ได้จัดให้มีขึ้นทุกปีๆละ 2 ครั้งคือในวันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และวันที่ 5 ธันวาคม ”วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้จัดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตเป็นพระป่าที่มาจากวัดในถิ่นทุรกันดารในจังหวัด สิงห์บุรี อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี จำนวนถึง 99 รูปข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่นำมาใส่บาตรทำบุญ จะนำไปแบ่งปันให้กับทุกวัดได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง
"ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทย ที่สร้างชาติ ให้เป็นไทยมาถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะมีใครพยายามสั่นคลอนสถาบันหลักอย่างไร ความจงรักภักดีของคนไทยจะเป็นเกราะกำบังเพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป"นายเชาว์ กล่าวทิ้งท้าย