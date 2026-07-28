หน.พูดคุยสันติสุขฯ ลั่น งดเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนด จนกว่าได้คำตอบเหตุรุนแรงในนราฯ เผยมาเลย์เปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวก

หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯ ลั่น เลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่าง จาก ก.ย.ไม่มีกำหนด จนกว่าจะได้รับคำตอบ หลังก่อเหตุความรุนแรงในนราธิวาส เผยได้ข่าวว่ามาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการความสะดวก ยัน ไม่หนักใจเข้ารับตำแหน่งใหม่เชื่อช่วงแรกอัดตึง ๆ กันหน่อย
วันที่ 28 ก.ค.นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ว่า การเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้ว แต่อยู่ ๆ ก็เกิดเหตุขึ้น ซึ่งได้มีการออกแถลงการณ์ระหว่างที่เราส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุย ก็มีความรู้สึกแปลก ๆ เกิดขึ้น และเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสขึ้น ตนเองมองว่าในเดือนกันยายนนั้นจะไม่มีอะไร และขอฝากคำถามไปว่า ตอบตนเองมาก่อน อยู่ ๆ ตัดสินใจก่อเหตุทำไม ดังนั้น เดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้ว ซึ่งเดิมได้นัดกันไว้ล่วงหน้า ว่าเดือนกันยายนน่าจะได้พูดคุย แต่ก็เกิดเหตุอย่างที่เราเห็นกัน มันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับได้ คุยกันอยู่ดี ๆ แล้วมาก่อเหตุแบบนี้ แม้ว่านักรบเขาต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณของเขา แต่ตอนนี้เราคุยกันอยู่ และเริ่มคุยแล้ว พอก่อเหตุก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่
เมื่อถามว่าทางกลุ่มบีอาร์เอ็นได้ตอบกลับคำถามมาแล้วหรือไม่ นายฐนัตถ์ กล่าวว่า ยัง เพราะตนเพิ่งส่งคำถามไป
เมื่อถามว่าได้มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่ นายฐนัตถ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซีย และได้ข่าวมาว่า มาเลเซีย กำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งก็ยังเป็นสุญญากาศอยู่ และก็รอทางการมาเลเซีย ว่าเขาจะทำอะไร แม้ว่าจริง ๆ แล้ว เราก็อาจจะส่งสัญญาณไปได้ หรือการส่งคำถามผ่านผู้แทน ผ่านคนกลาง หรือช่องทางที่พอจะมีอยู่ ว่าตอนนี้เราคิดอะไร และต้องรอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือไม่
เมื่อถามว่าการที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยมีท่าทีที่แข็งกร้าว จะเป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่ นายฐนัตถ์ กล่าวว่า ไม่เป็นอุปสรรค ต่างคนก็ต่างมีแนวทางปฏิบัติเป็นของตัวเอง แต่ที่สำคัญฝ่ายเราต้องเดินไปด้วยกัน ไปทางเดียวกัน ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาแยกทางกัน แต่ว่าทหารก็เดินแนวทางของทหารไป เป็นกลยุทธ์ไป เราก็ต้องเดินตามกลยุทธ์ของเราของเราเหมือนกัน แต่ของเราจะเป็นทางสันติ คือการส่งคำถามไปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อถามว่าในทางการข่าวมีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุในครั้งนี้หรือไม่ นายฐนัตถ์ กล่าวว่า มันแปลก ๆ แต่ในทางการข่าวเราจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปใส่สมมุติฐาน ตนมองว่าถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาส ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น ในลักษณะแบบนี้ ที่จะมีการก่อเหตุแล้วภาพจากกล้องซีซีทีวีสามารถจับภาพได้ มีการโชว์ตัวของผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นมานานแล้วที่จังหวัดนราธิวาส
เมื่อถามว่าต้นเดือนสิงหาคมจะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่าง ทางการข่าวได้มีการเฝ้าระวังว่าจะมีการก่อเหตุอีกหรือไม่ นายฐนัตถ์ กล่าวว่า เราไม่เคยนับเรื่องวันสำคัญ เพราะถ้าเป็นวันสำคัญนั้นมีทั้งปี มองว่า ถ้าเราหย่อนเมื่อไหร่ ก็จะมีโอกาส ซึ่งก็อาจจะมีการจับตาดูอยู่ ว่าเราหย่อนยานหรือไม่
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องนี้หรือไม่ นายฐนัตถ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีก็ส่งสัญญาณ มาเสมอว่าการพูดคุยก็เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการพูดคุยเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว ไม่ใช่ระยะสั้น ไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันที เพราะการเจรจาต้องมีระยะของมัน
เมื่อถามว่า ได้มารับตำแหน่งในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ รู้สึกหนักใจหรือไม่ นายฐนัตถ์ กล่าวว่าตนไม่หนักใจ เชื่อมั่นว่าเราไปต่อกันได้ แม้ว่าอาจจะตึง ๆ กันหน่อย แต่ก็คงจะมีการผ่อนปรนกัน ว่าจะมีการลดระดับมาพูดคุยกันอย่างไร ซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติการก็ประสานงานกัน ย้งต่อสายกันได้