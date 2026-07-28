“อนุทิน” โวยคนปล่อยข่าว "น.-น.-พ." แตกแยก ยันเป็นเรื่องภายในไม่มีปัญหาไม่ต้องเคลียร์ เหน็บนักวิเคราะห์ไม่รู้ข้อมูล

“อนุทิน” ซัดคนปล่อยข่าวแตกแยก ชี้ เป็นเรื่องภายใน ย้อนสื่อถ้าไม่ได้อยู่ในบ้านก็ไม่ต้องถาม ยันไม่มีปัญหากัน ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ “พิพัฒน์-เนวิน” บอก คบกันมานาน จวกนักวิเคราะห์ข่าวไม่รู้ข้อมูล สอนนักข่าวต้องมีคุณภาพเป็นมืออาชีพ
เวลา 9.55 น. วันที่ 28 ก.ค.ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่เมื่อวานนี้ได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว บรรยากาศเป็นอย่างไร มีการเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วหรือไม่
นายอนุทิน ได้หัวเราะ พร้อมกล่าวว่า เดี๋ยวช่วยมาเทรนตนหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันแบบนี้ ทำไมต้องเคลียร์ใจ บอกให้ตนทราบหน่อย ว่าทำไมจะต้องเคลียร์ใจ
ก่อนถามสื่อมวลชนว่า คุณอยู่ในบ้านตนหรอ ถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถาม เป็นเรื่องในบ้าน รู้ได้อย่างไรว่าพวกตนเคลียร์ใจกัน แล้วมีเรื่องอะไรที่จะต้องเคลียร์ใจ อยู่กันมากี่ปีแล้ว อยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลย เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของตน เป็นเรื่องภายในของพรรคตน ไม่ใช่ธุระของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบ
ส่วนจะฝากอะไรถึงคนที่ออกมาปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ไม่ฝาก พร้อมย้ำว่า เป็นเรื่องของบ้านตน สมมุติถ้ามีปัญหาจริงๆ ตนก็เคลียร์ในบ้านของตนแค่นั้นเอง ซึ่งมันไม่เคยมี เพราะถ้ามันมี คงไม่ได้คบหากันมานานขนาดนี้ เราอยู่ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน นักข่าวต้องไม่มาถามแบบนี้ บางทีมาถามตนคิดอย่างอื่นอยู่แล้วเผลอไปตอบ พวกคุณก็ไปพาดหัว เมื่อวานตอบอย่างก็ไปพาดหัวกันอีกอย่าง มันไม่ดีหรอก เราต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพ และ เป็นมืออาชีพ
สำหรับกรณีที่ นางกรุณา ชิดชอบ ภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความแปลกๆ นายอนุทิน กล่าวว่า ”แปลกๆ อย่างไร เมื่อวานนี้เบาแล้ว พี่ต่ายผม โอโห แปลกตรงไหน“
ผู้สื่อข่าวจึงอธิบายต่อว่าเป็นการโพสต์ว่า “เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้ง ดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้ง โตแล้วอย่าซับซ้อน“ นายอนุทิน จึงย้อนถามกลับว่า แล้วพูดผิดหรือไม่ คนที่ไม่ควรคบ คนที่ไม่จริงใจต่อกัน คนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชน เอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะ หิวแสงไม่มีข้อมูล ไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลาย คนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้อย่างไร หลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลย ดูกิจการแต่ละคน ปิดไปทีละเจ้าสองเจ้า แล้วจะไปเชื่อถือคนพวกนี้ ตนคิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์ การศึกษาช่วยอย่างหนึ่งคือทำให้เราวิเคราะห์ได้