แสร้งว่ายังรักกัน!? "2น. กับ 1พ." คอนเทนต์หวานชื่นพร้อม! "โกเกี๊ยะ" เคลื่อนไหวสร้างภาพร่วม "เนวิน" ** “อนุทิน” เริ่มเก็บทรงไม่อยู่ ท้าเหยงๆ แฉมาเลยเรื่องฮั้ว สว. รำคาญ สมเพช พวกที่ออกมาเย้วๆ

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ แสร้งว่ายังรักกัน!? "2น. กับ 1พ." คอนเทนต์หวานชื่นพร้อม! "โกเกี๊ยะ" เคลื่อนไหวสร้างภาพร่วม "เนวิน"
ช่วงนี้บรรยากาศภายใน “ค่ายสีน้ำเงิน” ดูจะอบอวลไปด้วยรังสีแปลกๆ จนคอการเมืองวงในต้องจับตา เพราะมีกระแสข่าวลือหนาหูสะพัดทั่วโซเชียลว่า แกนนำระดับ“บิ๊กบราเธอร์” อันได้แก่ “2 น. + 1 พ.” เกิดรายการ “เกาเหลาชามใหญ่” ไม่ลงรอยกันเองในหลายเรื่อง
ร้อนถึง “โกเกี๊ยะ” พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคม และรองนายกฯ ต้องออกหน้ามาสยบข่าว ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่าง น. "เนวิน ชิดชอบ” , “อนุทิน ชาญวีรกูล” น. นายกฯ และ พ.“พิพัฒน์” ยังแน่นปึ้กเหมือนเดิม ไม่ได้แตกคอ แถมรักกันปานจะกลืนกินอีกต่างหาก
งานนี้ "โกเกี๊ยะ" ถึงขั้นเปิดโปรแกรมกระชับมิตรสร้างภาพหวานฉ่ำ โดยเริ่มตั้งมีนัดดริ้งก์ คุยกับ “ครูใหญ่" เนวิน อวยสะบัดว่า บทบาทของเนวินคือ "กุนซือการเมือง" ผู้เก๋าเกมที่คอยแนะนำรัฐมนตรีหน้าใหม่ ไม่ใช่การแทรกแซงใดๆ
จากนั้น 31 ก.ค. จะควงคู่นั่งเครื่องลงใต้ ไปร่วมทำบุญใหญ่กันที่ จ.นครศรีธรรมราช ต่อด้วย 1 ส.ค. บินกลับมาเตะฟุตบอลกระชับมิตร บุรีรัมย์ พบ ปัตตานี
“โกเกี๊ยะ” ว่า ถ้าไม่คุยกัน ขัดแย้งกันจริง จะไปทำบุญและเตะบอลด้วยกันได้ยังไง?
นี่ก็ต้องย้อนถาม"โกเกี๊ยะ" เหมือนกันละว่า อ้าว!? แล้วถ้าไม่มีรอยร้าว ระหว่าง “เนวิน-อนุทิน-พิพัฒน์” จะจัดอีเวนต์สร้างคอนเทนต์หวานแหว๋ว เหล่านี้มั้ย?
วงในรู้กันว่า “น. เนวิน ชิดชอบ” หรือที่ชอบเรียกกันว่า ครูใหญ่ ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมจิตใจค่ายสีน้ำเงินอย่างภาพที่สร้างให้ดูดี แต่เป็นเจ้าของพรรคที่สั่งการได้ทุกอย่าง มี น. ที่ 2 คือ “น.หนู” อนุทิน ชาญวีรกูล แสดงลิเกในบท นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อยู่ภายใต้การควบคุม โดยที่ “พ.พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม แกนนำภาคใต้คนสำคัญ และ "ท่อน้ำเลี้ยง" ของพรรค ไม่ค่อยพอใจต่อการตัดสินใจของ 2น.
ที่ผ่านมา "โกเกี๊ยะ" กัดกรามกำหมัดแน่นมาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นกรกฎาคม ที่เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และการจัดสรรอำนาจภายในพรรคภูมิใจไทย มีการดึงเกมอำนาจการบริหารงานรัฐบาล ระหว่างกลุ่มการเมืองบุรีรัมย์กับกลุ่มภาคใต้ รวมถึงการกำกับดูแลกระทรวง และโครงการใหญ่ เช่น การดึงงาน EEC กลับไปคุมเอง ตลอดจนข้อครหาเรื่อง "กุนซือหลังฉาก" ซึ่งทางพรรคปฏิเสธมาตลอดว่าเป็นข่าวปล่อยดิสเครดิต แต่เอาเข้าจริงก็มีตามข่าว
ต่อมาปมการทจริตโกงสอบท้องถิ่นที่ภาคใต้โดนเยอะสุด แถมมีเครือข่ายใกล้ชิดนักการเมืองภาคใต้ ที่ดูเหมือนฝ่ายบ้านใหญ่มุ้งอื่นๆ ในพรรคจะ “รุมขยี้” พิพัฒน์และพวก โดยที่ 2น. แสดงท่าทีเป็น “2 นิ่ง” ไม่หือไม่อือ ทั้งที่ น.นายกฯ นั่งเป็นรมว.มหาดไทย
มาถึงประเด็น "ฮั้ว ส.ว." ที่ล่าสุด มีเพจไม่ทราบฝ่ายที่พยายามโยงว่ามีกลุ่มทุน และคนใกล้ชิดของแกนนำพรรค รวมถึงอ้างชื่อ “ลูกสาวของพิพัฒน์” ว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน หรือจัดตั้งกลุ่ม สว. ซึ่งพิพัฒน์ ยืนยันว่าลูกสาวทำแต่งานบริษัทเอกชน ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งงานนี้ "โกเกี๊ยะ" ก็ไม่แน่ใจว่าฝ่ายที่รุมขยี้นี้ เป็นพวกไหน หรือจะพวกเดียวกันแต่อวตารมา? ถ้าโยนมาให้ตนคนเดียวรับได้ เพราะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับอยู่แล้ว แต่ไปพาดพิงถึงลูกสาว ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย ก็ฟ้องจะแจ้งความดำเนินคดี
จะเป็นปมไหนอย่างไร หรือ จะเป็นทุกปม ที่ทำให้ “2 น.1พ.” ร้าว วิธีที่จะสยบรอยร้าว ดับไฟขัดแย้ง ก็มีแต่แสร้งทำให้ดูเหมือนยังรักกัน คอการเมืองขาเผือกโปรดติดตามรับชมคอนเทนต์หวานๆ จากค่ายน้ำเงินได้เลยจ้า...
++ “อนุทิน” เริ่มเก็บทรงไม่อยู่ ท้าเหยงๆ แฉมาเลยเรื่องฮั้วสว. รำคาญ สมเพช พวกที่ออกมาเย้วๆ
เมื่อวันอาทิตย์ (26 ก.ค.) ที่ผ่านมา คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ได้จัดกิจกรรม “ครบรอบ 2 ปี เลือกสว. - เจาะลึกหลักฐานคดีฮั้วสว. (ภาค 2)” ที่ รัฐสภา มีทั้งการอภิปราย และพยานบุคคล ในคดีฮั้วสว. มาร่วมด้วยช่วยกันแฉ
ไฮไลต์อยู่ที่การอภิปรายของ “ยิ่งชีพ อัชฌานนท์” ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw กับ “เจ๊แมว” กุสุมาลวตี ศิริโกมุท ผู้สมัคร สว.มหาสารคาม ที่พุ่งหอกเข้าใส่ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี
โดย “ยิ่งชีพ” พูดถึง “อนุทิน” ที่จะฟ้องตนเองหลังจากที่ถูกแฉว่า เป็น 1 ใน 9 นักการเมือง ที่ร่วมขบวนการฮั้ว สว.ว่า ควรออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ มากกว่าที่จะมาฟ้องร้องตนเอง
ถ้า “อนุทิน” ยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี และไม่ได้ทำอะไรผิด ก็ขอให้ตอบมาว่า เคยพบ หรือพูดคุยกับ “เจ๊แมว” กุสุมาลวตี หรือไม่ มีการพูดคุยกันเรื่องเลือกสว.หรือไม่ รวมทั้งเคยไปที่ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เพื่อร่วมประชุมกับกลุ่ม สว. ที่ได้รับเลือก ตามคำให้การของพยานหรือไม่... และยังมีข้อมูลลึกๆ และเส้นเงิน ที่พร้อมจะเอาออกมาแฉอีก!
ขณะที่ “เจ๊แมว”กุสุมาลวตี ในฐานะผู้สมัคร สว.มหาสารคาม ได้เล่าถึงช่วงก่อนการเลือก สว.ว่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.67 ได้มาที่สภาฯ และได้เจอกับ “ทรงศักดิ์ ทองศรี” รองนายกรัฐมนตรีและแกนนำคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย ซึ่ง “ทรงศักดิ์” ถามว่าตนมาทำไม จึงบอกไปว่า มีน้องสาวผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เขาลง สว. กลุ่ม 14 เลยจะมาขอคะแนน “ทรงศักดิ์” จึงบอกว่า หาเสียง สว.ทีละคนหรือ ของพวกเขามีเป็นพัน
จากนั้น “ทรงศักดิ์” ได้พาเจ๊แมว ไปเจอกับ “อนุทิน” แล้วบอกว่า ตนจะลงสว. ได้อันดับหนึ่ง มาจากจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตนก็ได้แค่สวัสดี แต่ไม่ได้พูดอะไร “อนุทิน” ถามตนว่าได้โหวตเตอร์ เท่าไหร่ เมื่อตนบอกไป “อนุทิน” ก็บอกตนว่า เผื่อจะได้จอยกัน ให้เอาเบอร์ “สุขสมรวย วันทนียกุล”ไปสิ และได้ให้เลขา แลกเบอร์ตน
เมื่อโทรไปหา “สุขสมรวย” ปลายสายบอกว่า ทราบแล้ว หัวหน้าบอกแล้ว และถามตนกลับมาว่า จะเป็นตัวจริง หรือเป็นโหวตเตอร์ เมื่อตนตอบไปว่าจะเป็นตัวจริง “สุขสำรวย” ก็บอกว่า สว.กลุ่ม 14 ตัวจริงเต็มแล้ว ทั้งที่วันนั้น ยังไม่ถึงวันเลือกเลย ...นี่มันบอกถึงการจัดตั้งวางตัวกันไว้เสร็จสรรพแล้ว!
เรื่องฮั้วสว.นี้ “เจ๊แมว” บอกว่าจะมีทั้งคนติดคุก และพรรคภูมิใจไทยจะถูกยุบ เพราะในการสอบสวนของดีเอสไอ มีหลักฐานแน่นหนา มีเส้นทางการเงิน และตนเองก็ได้ทำเรื่องยื่นยุบพรรคภูมิใจ ไทยแล้ว
จากนั้น ช่วงเช้าวานนี้ (27 ก.ค.) ก่อนการประชุมครม. “อนุทิน” ได้พูดคุย ตอบคำถามสื่อ ถึงเรื่องจะฟ้อง “ผู้อำนวยการ ไอลอว์” ว่า เรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคน หากทางไอลอว์ มีข้อมูลอะไรที่จะอามาเปิดเพิ่มอีก ก็เอาเลยๆ
หลังการประชุมครม. “อนุทิน” ยังให้สัมภาษณ์เรื่องฮั้ว สว.อีกรอบ ว่าจะไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาล มีแต่เสถียรภาพจะยิ่งแน่นขึ้น เพราะเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ คนที่มากล่าวหาตนไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สอบถามมา ก็พร้อมจะชี้แจงเรียบร้อยทุกประเด็น
เมื่อถามว่าที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเชิญไปให้ข้อมูลเลย ใช่หรือไม่ “อนุทิน” ตอบว่า ไม่มี เพราะได้ให้การเป็นลายลักษณ์อักษรไปตั้งปีกว่าแล้ว!!
“อนุทิน” ยังชี้แจงเรื่องไปโผล่ที่โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ เพื่อพูดคุยนัดแนะเรื่องฮั้วสว.ว่า ตนไปที่นั่งเป็นประจำแต่ไหนแต่ไรแล้ว เทปันยากิอร่อย บุฟเฟ่ต์ ก็คุ้มราคา มีสปาด้วย
ส่วนที่เอาเรื่องฮั้วสว.มาร้องยุบพรรคนั้น “อนุทิน” บอกว่า ในเมื่อไม่ได้ทำอะไร จะไปกังวลทำไม... รำคาญไหม รำคาญ... สมเพช สมเพช !
ขณะที่ “เจ๊รวย” สุขสมรวย วันทนียกุล ที่ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ก็แทบไม่เคยให้สัมภาษณ์เลย แต่ครั้งนี้ต้องออกมาเปิดปากเมื่อถูก “เจ๊แมว” แฉว่าอยู่ในขบวนการฮั้ว และในงานยังถูก “ไอติม” พริษฐ์ วัชรสินธุ เอาคลิปเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงมาเปิด ว่า นั่นเป็นคลิปการจัดงานรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้า ที่จ.อำนาจเจริญ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว มีการไลฟ์สดตลอดทั้งงาน แล้วฝ่ายการเมืองฝั่งตรงข้าม ได้นำประเด็นนี้ ไปร้องต่อ กกต. ยืนยัน ไม่เคยเลี้ยง และกกต. ก็ไม่เคยเรียกสอบ
จึงขอฝากไปถึงฝ่ายค้าน หากจะเอาข้อมูลอะไรออกสื่อฯ ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อน ว่าข้อมูลเป็นอย่างไร ไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาทำให้คนอื่นเสียหาย
“เจ๊รวย” ยอมรับว่า ที่ผ่านมา เคยได้รับหนังสือจากอนุกรรมการ ชุดที่ 26 ให้ไปชี้แจง แต่ไม่ได้ระบุว่า ให้แก้ข้อกล่าวหาประเด็นไหน บอกเพียงแค่ความผิด 1-5 และได้ตอบหนังสือไปว่า ไม่ได้ทำผิดตามนั้น ส่วนการจัดเลี้ยงสอบกันแล้ว ก็จบกันภายในกกต.จังหวัด ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ...”ไอติม” ช้าไปหน่อยนะ 2 ปีแล้วค่อยมาพูด และเอาข้อมูลที่เขาพิสูจน์จบไปแล้วมาพูด ดิฉันไม่ต้องพูดอะไร เพราะเชื่อว่าคำตัดสินของศาล หรือข้อสรุปของกกต.ในแต่ละเรื่อง จะมีให้ทราบ ไม่ยากหากต้องการรู้ แต่เขาเลือกที่จะไม่เอาความจริงมาพูด"
ส่วนเรื่องฮั้วสว. จะส่งผลกระทบต่อพรรคหรือไม่ “เจ๊รวย” บอกว่า “ไม่ เราโดนมาเยอะ เราชิน เราโดนมาเยอะจริง และเราก็เชื่อว่า เขาไม่รู้จะพูดอะไร ก็เอามาพูดอีก ทำเรื่องอื่นเถอะค่ะ..."
“คดีฮั้วสว.” ที่ขณะนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนในทางการเมือง ซึ่ง กกต.กำหนดไทม์ไลน์ไว้ ว่า จะพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ยืนยันว่า จะใช้อำนาจโดยอิสระ รอบคอบ ไม่สนแรงกดดัน หรือการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ให้ผลวินิจฉัยออกมา ถูกต้อง บนพื้นฐานของพยาน หลักฐาน และข้อกฎหมาย เพื่อได้รับการยอมรับจากสังคม
ต้องติดตามว่า ที่สุดแล้ว กกต. จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณา หรือไม่ อย่างไร?!