“อนุทิน” โพสต์ภาพเกาะไหล่ “เนวิน-พิพัฒน์” สยบข่าว “น.-น.-พ.” ร้าว เปรียบหวานชื่นดุจขนมหวานฝรั่งเศส

วันนี้(27 ก.ค.) เมื่อเวลา 20.59 น. ในเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีการโพสต์ภาพนายอนุทิน ยืนเอามือเกาะไหล่นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พร้อมจับที่ไหล่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมระบุข้อความว่า “สัมพันธ์ #นนพ ร้าวฉานปาน Crème Brûlée”
ทั้งนี้ ภาพดังกล่าวยังถูกแชร์โดยเฟซบุ๊กของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ พร้อมระบุข้อความว่า "#นนพ ครับ"
สำหรับ Crème Brûlée (แครมบรูว์เล) คือชื่อขนมหวานคลาสสิกของฝรั่งเศส เป็นคัสตาร์ดเนื้อเนียนนุ่ม ทำจากครีมสด ไข่แดง น้ำตาล และวานิลลา ด้านบนโรยน้ำตาลแล้วใช้ไฟแรงเผาจนน้ำตาลละลายและกลายเป็นแผ่นคาราเมลกรอบสีเหลืองอำพัน เวลารับประทานจะใช้ช้อนเคาะให้แผ่นน้ำตาลแตก ก่อนตักคัสตาร์ดเย็น ๆ ด้านล่าง