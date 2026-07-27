“เจเศรษฐ์” นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 200,000 ต้น ขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

วันนี้(27 ก.ค.)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ณ ทุ่งสีกา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พลตรี นพดล วัชรจิตบวร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดพิษณุโลกตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 200,000 ต้น ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพราะป่าต้นน้ำและพื้นที่สีเขียวช่วยชะลอการไหลของน้ำ ลดการพังทลายของดิน เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ และช่วยบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของพื้นที่และความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน
นายเจเศรษฐ์ กล่าวอีกว่า ความสำเร็จของกิจกรรมไม่ได้วัดจากจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดจากจำนวนต้นไม้ที่สามารถเติบโตได้ในระยะยาว จึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันวางแผนติดตาม ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้หลังการปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชน เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นเติบโตเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน เพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นมรดกด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป
“ต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกในวันนี้ คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศ เป็นทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนจากภัยธรรมชาติ ความสำเร็จของโครงการจะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะการปลูกต้นไม้ไม่ใช่ภารกิจของวันเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนทั้งสังคม” นายเจเศรษฐ์ กล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกพื้นที่ ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มความสามารถในการรองรับและบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัย ตลอดจนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและยั่งยืนให้กับชุมชนทั่วประเทศ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาว