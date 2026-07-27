เอกฉันท์ ป.ป.ช.ตัังไต่สวนคนเอี่ยวตึก สตง.ถล่ม ส่วนใหญ่ จนท.รัฐ-ผู้บริหาร

มติเอกฉันท์ ป.ป.ช. ตัังไต่สวนคนเอี่ยวตึก สตง.ถล่ม ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ-ผู้บริหาร สตง.
วันนี้ (27 ก.ค.) มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ ตั้งไต่สวนกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ที่ถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม 2568 โดยมอบหมายให้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นเจ้าของสำนวน และ นายสุชาติ สุนทรีเกษม กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นองค์คณะกรรมการไต่สวน
สำหรับบุคคลที่ถูก ป.ป.ช. ตั้งไต่สวนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตึก สตง. รวมถึงถึงคณะกรรมการ คตง.ด้วย