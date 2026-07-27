“อนุทิน” แจงรอ สว.เห็นชอบ ก่อนทูลเกล้าฯ ชื่อ “นพ.สรณ” พ้นประธาน กสทช.ย้ำนายกฯ เคาะเองไม่ได้

“อนุทิน” แจงรอมติ สว.เห็นชอบ ก่อนทูลเกล้าฯ ชื่อ “นพ.สรณ” พ้นประธาน กสทช. ย้ำนายกฯ ใช้ดุลพินิจเองไม่ได้
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 ก.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการทูลเกล้าฯ กรณี นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีขาดคุณสมบัติ ว่า มีการดำเนินการตามขั้นตอน กฎหมายระบุว่าต้องให้สมาชิกวุฒิสภามีมติออกมา เมื่อผลของวุฒิสภาออกมาอย่างไรก็ทำตามนั้น ไม่มีทางที่จะทำผิดกฎหมาย ผิดรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่าที่ประธาน กสทช. ออกมาระบุเช้าวันที่ 27 ก.ค.ว่าไม่รับมติคณะกรรมการสรรหาที่บอกว่าขาดคุณสมบัติ นายกฯ กล่าวว่า ทุกคนทำหน้าที่ของตนเอง ซึ่งวันที่มีมติของคณะกรรมการสรรหาออกมา ตนก็ถามนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีข่าวว่าต้องเร่งดำเนินการทูลเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง แต่นายปกรณ์ ก็ให้ความเห็นว่าต้องรอที่ประชุมวุฒิสภา
“เมื่อเรื่องจากวุฒิสภามาถึงผมเมื่อไหร่ ผมก็ต้องลงนาม ผมใช้ดุลพินิจไม่ได้” นายอนุทินระบุ