ครม.อนุมัติแต่งตั้ง "เลขาฯ ภูมิธรรม-ลูกสาวราเชน" ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ประจำวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางรวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ
2. นายดรุณ แสงฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งพลอากาศโท นิพนธ์ โพธิ์เจริญ เป็นกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายภูบดินทร์ ปกป้อง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวณภัชชา ศิลปะรายะ
2. นางสาวพิชฎาภา อายุวัฒน์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สำหรับนายภูบดินทร์ ปกป้อง เป็นคนทำงานใกล้ชิดกับนายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย ในตำแหน่งสำคัญ ทั้งช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงคณะทำงานกระทรวงกลาโหม
ส่วนนางสาวณภัชชา ศิลปะรายะ เป็นอดีตผู้สมัคร สส.จังหวัดสกลนคร ของพรรคภูมิใจไทย และเป็นลูกสาวของนายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ลาออกจากราชการก่อนเกษียณ เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขณะที่ นางสาวพิชฎาภา อายุวัฒน์ เป็นอดีตผู้สมัคร สส.เขต 2 อุดรธานี ของพรรคภูมิใจไทย